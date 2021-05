Các ứng viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Đô Lương

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 gồm có :

Ông Hoàng Minh Hiếu - Vụ trưởng Vụ thông tin Văn phòng Quốc hội; Ông Trần Nhật Minh - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Bà Hoàng Thị Thanh Loan - Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; Bà Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An.