Thứ Bảy, 9/8/2025
Thể thao

Các vận động viên Nghệ An giành 30 huy chương Vàng tại các giải đấu quốc gia, quốc tế trong tháng 7/2025

Minh Quân 09/08/2025 17:26

Trong tháng 7/2025, thể thao thành tích cao Nghệ An tạo nên nhiều dấu ấn khi các vận động viên xuất sắc mang về tổng cộng 89 huy chương ở các đấu trường quốc gia và quốc tế, gồm 30 Huy chương Vàng, 21 Huy chương Bạc và 38 Huy chương Đồng.

Trong tháng 7, các đội tuyển thể thao Nghệ An tham dự 9 giải quốc gia và 5 giải quốc tế. Trong đó, trên đấu trường quốc tế, các vận động viên Nghệ An giành 10 Huy chương Vàng, trong đó có 1 Huy chương Vàng ở các giải Vô địch Thế giới, 2 Huy chương Vàng ở các giải Vô địch châu Á và 7 Huy chương Vàng ở các giải Đông Nam Á.

nguyen-thi-my..(1).jpg
Vận động viên Nguyễn Thị My cùng các đồng đội ở tuyển quốc gia giành Huy chương Vàng nội dung đội tuyển 4 nữ tại Giải vô địch Cầu mây thế giới diễn ra tại Thái Lan từ ngày 22 - 28/7. Ảnh: NVCC

Đặc biệt, trong số 10 Huy chương Vàng ở các giải đấu quốc tế, có tới 5 Huy chương Vàng thuộc về nữ kỳ thủ nhí Nguyễn Phương Anh ở các nội dung cá nhân cờ nhanh, cá nhân cờ chớp, đồng đội cờ tiêu chuẩn, đồng đội cờ nhanh, đồng đội cờ chớp U10 nữ tại Giải vô địch Cờ vua trẻ Đông Nam Á 2025.

nguyen-phuong-anh(1).jpg
Vận động viên cờ vua Nguyễn Phương Anh giành 5 Huy chương Vàng tại Giải vô địch Cờ vua trẻ Đông Nam Á 2025. Ảnh: NVCC

Những chiến thắng vang dội này là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng của huấn luyện viên và vận động viên; đồng thời phản ánh hiệu quả trong công tác đào tạo, đầu tư cho thể thao thành tích cao của tỉnh. Đây cũng là bước đệm quan trọng để các vận động viên Nghệ An hướng tới những mục tiêu lớn hơn tại các giải đấu tầm cỡ trong thời gian tới.

Các vận động viên Nghệ An giành Huy chương Vàng ở các giải đấu quốc tế trong tháng 7/2025:

  • Nguyễn Thị My (1 HCV) - Giải vô địch Cầu mây Thế giới
  • Cao Thủy Tiên (1 HCV) – Giải vô địch Pencak Silat châu Á
  • Hùng Văn Thế (1 HCV) – Giải Cử tạ Thanh thiếu niên trẻ châu Á
  • Nguyễn Tất Lộc (1 HCV) - Giải vô địch Jujitsu Đông Nam Á
  • Nguyễn Thị Phương Anh (5 HCV) và Nguyễn Anh Bảo Thy (1 HCV) – Giải vô địch Cờ vua trẻ Đông Nam Á.

      Các vận động viên Nghệ An giành 30 huy chương Vàng tại các giải đấu quốc gia, quốc tế trong tháng 7/2025

