Cách em 1 milimet: Huyền Lizzie và Chí Nhân tái hợp ấn tượng Sau hơn một thập kỷ, Huyền Lizzie và Chí Nhân trở lại trong 'Cách em 1 milimet', khắc họa chân thực cuộc hôn nhân 'lạnh' đến ngột ngạt và nhận được nhiều lời khen.

Bộ phim truyền hình "Cách em 1 milimet" đang thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt với màn tái hợp của hai diễn viên Huyền Lizzie và Chí Nhân sau hơn 10 năm kể từ phim "Điều bí mật". Sự kết hợp của họ đã tạo nên một bức tranh chân thực về cuộc hôn nhân rạn nứt, mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Khắc họa cuộc hôn nhân 'lạnh' đến ngột ngạt

Trong phim, Huyền Lizzie vào vai Ngân và Chí Nhân vào vai Nghiêm, một cặp vợ chồng có mối quan hệ "ngoài nóng trong lạnh". Diễn xuất của cả hai được đánh giá cao khi lột tả thành công không khí căng thẳng, bức bối của một gia đình thiếu vắng sự chia sẻ. Từng ánh mắt, cử chỉ hay những câu thoại ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý đều góp phần tạo nên một cuộc hôn nhân lạnh lẽo, chân thực đến mức khiến khán giả cảm thấy "khó thở".

Huyền Lizzie và Chí Nhân tái hợp sau hơn một thập kỷ trong phim "Cách em 1 milimet".

Huyền Lizzie và sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật

Nhân vật Ngân do Huyền Lizzie đảm nhận là hình mẫu phụ nữ hiện đại: thông minh, cá tính và quyết đoán, nhưng lại chọn cách nhẫn nhịn để giữ gìn mái ấm gia đình. Dù phải đối mặt với nhiều khổ tâm, Ngân vẫn giữ được sự kiên cường, không để bản thân rơi vào bi kịch.

Huyền Lizzie chia sẻ cô có sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật và đã tìm thấy nhiều điểm tương đồng. Nữ diễn viên cho biết: "Trong xã hội hiện nay, có rất nhiều gia đình trẻ như vậy, họ sống không thật sự hạnh phúc. Người vợ thường cố gắng nhẫn nhịn, chấp nhận để giữ cho con có một mái ấm". Cô cũng nói thêm rằng chính những trải nghiệm cá nhân đã giúp cô thấu hiểu và hóa thân vào vai diễn một cách tự nhiên.

Huyền Lizzie được khen ngợi với lối diễn xuất tinh tế trong vai Ngân.

Để khắc họa trọn vẹn một Ngân vừa hết lòng vì gia đình, vừa có nội lực mạnh mẽ, Huyền Lizzie đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản, nghiền ngẫm từng câu thoại và biểu cảm.

Màn kết hợp ăn ý sau một thập kỷ

Sự trở lại lần này đánh dấu một màn kết hợp ấn tượng giữa Huyền Lizzie và Chí Nhân. Nữ diễn viên tiết lộ rằng cả hai đã bàn bạc kỹ lưỡng từng phân cảnh để vai diễn trở nên chân thật hơn. "Tôi cảm thấy diễn với anh Nhân rất… đã, hai anh em ăn khớp với nhau đến bất ngờ", cô chia sẻ.

Diễn xuất ăn ý của hai diễn viên chính là điểm nhấn của bộ phim.

Huyền Lizzie cũng bày tỏ sự cảm thông với bạn diễn khi vai Nghiêm có thể sẽ nhận phải những phản ứng tiêu cực từ khán giả. Tuy nhiên, cô khẳng định rằng chính diễn xuất xuất sắc của Chí Nhân đã giúp cô hoàn thành tốt hơn vai diễn của mình.

Phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3.