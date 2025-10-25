Cách em 1 milimet tập 16: Hôn nhân rạn nứt vì ghen tuông Mâu thuẫn giữa Ngân và chồng lên đỉnh điểm khi Nghiêm ghen tuông vô cớ. Cùng lúc, Viễn thẳng thừng chỉ trích lựa chọn của Ngân, khiến cô rơi vào tổn thương.

Nghiêm nổi cơn ghen, hôn nhân bên bờ vực thẳm

Trong tập 16 phim "Cách em 1 milimet", mối quan hệ giữa Ngân và chồng, Nghiêm, ngày càng trở nên căng thẳng. Mâu thuẫn bùng nổ khi Nghiêm nhìn thấy Ngân xuất hiện cùng Viễn trên một bản tin truyền hình. Không kiềm chế được sự ghen tuông, anh buông những lời lẽ nặng nề trước mặt con gái, khiến cô bé sợ hãi.

Cuộc đối thoại sau đó trong phòng riêng càng đẩy xung đột lên đỉnh điểm. Nghiêm cho rằng Ngân cố tình "vùi dập" kế hoạch khởi nghiệp của mình và luôn coi trọng Viễn hơn. Anh mất kiểm soát và ám chỉ Ngân không chung thủy. Đáp lại, Ngân quyết liệt phản bác: "Trong ngôi nhà này, nếu một ngày có người lăng nhăng thì người đó không phải là em". Cô cũng thẳng thắn đề cập đến những tin đồn không hay về Nghiêm và nhắc lại thỏa thuận của cả hai trước hôn nhân.

Ngân và Nghiêm tranh cãi nảy lửa sau khi anh nổi cơn ghen tuông.

Viễn buông lời cay đắng, Ngân tổn thương sâu sắc

Không chỉ đối mặt với mâu thuẫn từ chồng, Ngân còn phải chịu đựng những lời nói thẳng thừng đến mức cay đắng từ Viễn. Cho rằng Ngân đã chọn nhầm chồng, Viễn mỉa mai cô "mắt toét" và lựa chọn của cô làm "mất mặt" anh. Anh còn quay sang dặn dò Tú và Thư phải cẩn thận khi chọn chồng, khiến Ngân cảm thấy bị coi thường và hạ thấp.

Viễn nói những lời thẳng thừng khiến Ngân không thể chấp nhận.

Trên thực tế, Viễn hành động như vậy vì đã biết được con người thật của Nghiêm từ bạn bè – một kẻ tham vọng lớn hơn tài năng và có nhiều tai tiếng về tư cách. Anh chỉ muốn bảo vệ Ngân. Tuy nhiên, cách thể hiện của Viễn lại khiến Ngân cảm thấy bị tổn thương. Cô bỏ đi trong nước mắt.

Khi đuổi theo Ngân xuống bãi đỗ xe, dù thấy cô khóc, Viễn vẫn khẳng định sẽ không rút lại những lời đã nói. "Cây bà trồng, quả bà hái", anh nói thẳng và tuyên bố sẽ không can thiệp vào chuyện gia đình cô nữa.

Ngân khóc vì cảm thấy tổn thương trước lời nói của Viễn.

Những tình tiết bên lề hé lộ nhiều bí mật

Tú và Thư giăng bẫy tìm bạn cũ

Trong một diễn biến khác, Thư trong lúc đi chạy bộ đã gặp phải một kẻ có ý đồ xấu nhưng may mắn được một người đàn ông bí ẩn giúp đỡ. Khi về nhà, cô phát hiện một túi bánh khúc treo ở cổng. Ban đầu, cô và Tú nghĩ rằng đây là món quà của Chiến, nhưng sau đó Chiến đã phủ nhận. Chi tiết này khiến họ nghi ngờ Biên đang ở rất gần.

Để làm rõ mọi chuyện, Tú đã lên kế hoạch "giăng bẫy" để buộc cả Biên và Đức phải lộ diện. Cô dự định tung tin Thư ("Ống bơ") sắp lấy chồng và tung tin "Đại bản doanh có hỷ" để xem phản ứng của hai người bạn thân.

Hành vi đáng ngờ của Nghiêm

Những nhận định của Viễn về Nghiêm càng có cơ sở khi Nghiêm có hành vi không chuẩn mực với Nga, bạn gái của Đức. Anh ta đã cố tình đụng chạm cơ thể Nga khi cô đến trình báo cáo. Dù nhận ra điều đó, Nga vẫn phải nhẫn nhịn vì lo sợ ảnh hưởng đến công việc. Đức đã chứng kiến sự việc từ xa và tỏ ra rất lo lắng cho bạn gái.

Những tình tiết này cho thấy các mối quan hệ đang ngày càng phức tạp và nhiều bí mật dần được hé lộ. Đón xem tập 17 của phim "Cách em 1 milimet" phát sóng lúc 20h ngày 30/10 trên kênh VTV3.