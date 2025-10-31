Cách em 1 milimet tập 17: Ngân tát Nghiêm vì xúc phạm con gái Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Nghiêm ghen tuông mù quáng, buộc Ngân phải tiết lộ bí mật về số vốn đầu tư. Cô đưa ra lựa chọn khó khăn để bảo vệ gia đình.

Tập 17 của phim "Cách em 1 milimet" chứng kiến xung đột giữa Ngân và Nghiêm bị đẩy lên cao trào, dẫn đến hành động quyết liệt từ Ngân để bảo vệ giới hạn cuối cùng của mình là con gái Tép. Bị chồng ép rút vốn và buông lời xúc phạm, Ngân đã không ngần ngại đáp trả bằng một cái tát trời giáng.

Cảnh trong phim Cách em 1 milimet tập 17.

Nghiêm ghen tuông mù quáng và cái tát trời giáng

Sau màn đối đầu với Viễn, Nghiêm trở về nhà và trút giận lên Ngân. Anh ta lớn tiếng yêu cầu vợ phải rút toàn bộ vốn khỏi công ty của Viễn. Khi Ngân giải thích rằng việc này không thể thực hiện ngay lập tức vì liên quan đến các vấn đề pháp lý, Nghiêm càng trở nên mất kiểm soát và móc mỉa: "Em tiếc tiền hay là tiếc ai?".

Trước sức ép của chồng, Ngân buộc phải tiết lộ một sự thật quan trọng: số vốn đó không phải là tài sản của cô. "Người đứng tên cổ phần là Tép", Ngân khẳng định và cho biết cô chỉ là người giám hộ tài sản cho con gái. Tiết lộ này khiến Nghiêm chết điếng. Trong cơn ghen tuông mù quáng, anh ta buông lời nghi ngờ: "Hay là chính con Tép cũng không phải là con của tôi?".

Câu nói đã vượt qua giới hạn chịu đựng của Ngân. Cô lập tức tát Nghiêm và tuyên bố dứt khoát: "Anh có thể ghen tuông, có thể khó chịu nhưng một khi anh đã động đến Tép thì lúc đó em sẽ không nhịn nữa đâu!".

Ngân và Nghiêm trong một cuộc cãi vã căng thẳng.

Màn đối đầu căng thẳng giữa Viễn và Nghiêm

Trước đó, mâu thuẫn đã nhen nhóm khi vợ chồng Ngân đến nhà Viễn đón bé Tép. Nghiêm tỏ thái độ khó chịu khi thấy con gái thân thiết với Viễn. Anh ta cố tình ngăn cản cử chỉ đập tay của Tép và Viễn, khiến không khí trở nên căng thẳng.

Khi chỉ còn hai người đàn ông, Nghiêm tuyên bố đầy đắc thắng rằng Ngân sẽ rút vốn từ công ty của Viễn để đầu tư cho dự án của mình. Tuy nhiên, Viễn chỉ nhếch miệng cười và thách thức: "Tôi thì thấy anh hơi ảo tưởng sức mạnh đấy. Tôi thách anh rút được vốn đấy". Thái độ tự tin của Viễn khiến Nghiêm tức giận nhưng không thể đáp trả.

Viễn và Nghiêm đối mặt nhau.

Lựa chọn khó khăn của Ngân

Dù tổn thương sâu sắc trước lời nói của Nghiêm, Ngân vẫn không muốn cuộc hôn nhân của mình đổ vỡ. Cô quyết định gặp Viễn để nói chuyện thẳng thắn. Ngân cho biết sẽ rút khỏi vai trò của mình tại công ty và giải thích rằng người sẽ đi cùng cô suốt cuộc đời là Nghiêm.

Viễn chấp nhận quyết định của Ngân, dù điều đó có nghĩa là cả hai sẽ không gặp nhau nữa. Tuy nhiên, anh cũng khẳng định thái độ của mình đối với Nghiêm sẽ không thay đổi và cảnh báo Ngân về bản chất của chồng cô: "Đừng để những việc anh ta làm chạy đến tai tôi".

Ngân mệt mỏi sau cuộc nói chuyện căng thẳng với Viễn.

Các diễn biến khác trong tập 17

Bên cạnh tuyến truyện chính, tập phim cũng có những diễn biến đáng chú ý khác. Viễn và Tú, hai anh em, đều đang vướng bận với những mối tình trong quá khứ. Trong khi Viễn không quên được chị gái của Bách, Tú vẫn một lòng với Bách dù anh đã mất trí nhớ.

Để giúp em gái, Viễn đã lập kế hoạch "rung cây dọa khỉ" nhằm buộc Đức (người có nickname Danni) phải lộ diện sau khi nghi ngờ người này làm lộ thông tin game mới của công ty. Kế hoạch này đẩy Trọng, bạn của Đức, vào tình thế khó xử.