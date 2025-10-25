Cách em 1 milimet tập 17: Viễn đối đầu Nghiêm, Đức tái ngộ Tập 17 phim 'Cách em 1 milimet' đẩy cao kịch tính khi Viễn trực tiếp thách thức Nghiêm, trong khi đó, cuộc tái ngộ đầy cảm xúc của Đức và nhóm bạn cũ đã diễn ra.

Tập 17 của bộ phim "Cách em 1 milimet" chứng kiến những diễn biến quan trọng ở cả hai tuyến truyện chính. Mâu thuẫn giữa Viễn và Nghiêm (chồng Ngân) lên đến đỉnh điểm với một lời thách thức trực diện. Cùng lúc đó, sau nhiều năm tìm kiếm, Tú cuối cùng cũng đã tìm thấy Đức, mang đến một cuộc hội ngộ đầy nước mắt cho nhóm bạn cũ.

Màn đối đầu kịch tính giữa Viễn và Nghiêm

Nguồn cơn căng thẳng bắt nguồn từ kế hoạch khởi nghiệp của Nghiêm. Anh trình bày dự án của mình cho Ngân nhưng lại tỏ ra tự ái và khó chịu khi cô đưa ra những góp ý thẳng thắn dựa trên kinh nghiệm thực tế. Nghiêm cho rằng Ngân đang "vùi dập" thay vì ủng hộ, dẫn đến một cuộc cãi vã lớn khiến Ngân tức giận bỏ đi.

Nghiêm tỏ ra tự ái khi Ngân góp ý về kế hoạch kinh doanh của anh.

Trên thực tế, mục đích chính của Nghiêm là thuyết phục Ngân rút vốn từ dự án chung với Viễn để đầu tư cho mình. Để đạt được mục tiêu, Nghiêm đã chủ động xuống nước xin lỗi vợ và rủ cô đi xem mặt bằng. Tuy nhiên, khi biết chuyện, Viễn đã thẳng thừng gạt đi và cảnh báo kế hoạch của Nghiêm có nguy cơ "sạt nghiệp".

Viễn không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình về dự án của Nghiêm trước mặt Ngân.

Đỉnh điểm là cuộc nói chuyện mặt đối mặt giữa hai người đàn ông. Nghiêm tỏ ra tự tin thái quá, tuyên bố rằng anh và vợ là một. Đáp lại, Viễn đã đưa ra lời thách thức đanh thép: "Tôi thách anh rút được vốn đấy!", chính thức tuyên chiến với những toan tính của Nghiêm.

Cuộc tái ngộ đẫm nước mắt sau nhiều năm xa cách

Song song với mâu thuẫn kinh doanh, hành trình tìm lại những người bạn cũ của Tú đã có một bước tiến lớn. Sau lần để Đức chạy thoát ở Viện nghiên cứu, Tú không hề bỏ cuộc. Sự kiên trì của cô đã được đền đáp.

Sau 17 năm xa cách, Đức cuối cùng cũng không thể trốn tránh cuộc gặp mặt với những người bạn cũ.

Cuối cùng, Đức không thể trốn tránh được nữa. Cuộc hội ngộ sau 16-17 năm xa cách giữa Đức, Tú, Chiến "đo" và Thư "ống bơ" đã diễn ra trong nước mắt và những cái ôm thật chặt. Nhóm "Đại bản doanh của làng mây" đang dần được tái hợp.

Khoảnh khắc hội ngộ đầy cảm xúc của nhóm bạn thân.

Giờ đây, mảnh ghép còn thiếu duy nhất của nhóm là Biên. Việc tìm kiếm Biên đã nằm trong kế hoạch tiếp theo của Tú và những người bạn.

Lịch phát sóng

Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 17 phim "Cách em 1 milimet", được phát sóng vào 20h ngày 30/10 trên kênh VTV3.