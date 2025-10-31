Thứ Sáu, 31/10/2025
Cách em 1 milimet tập 18: Thư gửi tin nhắn, Đức bị lộ diện

CTVX31/10/2025 19:06

Trong tập 18 phim 'Cách em 1 milimet', hy vọng tìm lại Biên trỗi dậy khi Thư quyết định nhắn tin, trong khi đó, Đức đối mặt nguy cơ bị phát hiện do bị bạn thân bán đứng.

Diễn biến kịch tính trong tập 18

Tập 18 của bộ phim "Cách em 1 milimet" tiếp tục mang đến những tình tiết gay cấn khi các thành viên của nhóm bạn cũ đứng trước những quyết định quan trọng. Nỗ lực tìm kiếm những người bạn thất lạc sau gần 17 năm vẫn chưa dừng lại, và hy vọng về một cuộc đoàn tụ lại được nhen nhóm, song song với những mâu thuẫn và sự phản bội.

Cảnh trong phim Cách em 1 milimet tập 18, nhân vật Thư đang suy tư.
Thư vẫn luôn hy vọng có thể kết nối lại với Biên sau nhiều năm xa cách.

Nỗ lực liên lạc của Thư "ống bơ"

Dù Biên đã chủ động cắt đứt mọi liên lạc, Thư "ống bơ" và những người bạn còn lại vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh ở rất gần. Niềm tin này thôi thúc họ không ngừng tìm kiếm và hy vọng. Trong một khoảnh khắc đầy suy tư, Thư, người vẫn lưu số điện thoại của Biên, đã quyết định gửi một tin nhắn. Hành động này được kỳ vọng sẽ là bước đột phá trong việc kết nối lại với người bạn cũ đang cố tình lẩn tránh.

Một nhân vật nữ trong phim đang nhìn vào điện thoại.
Hành động gửi tin nhắn của Thư có thể thay đổi cục diện của cuộc tìm kiếm.

Đức bị "bán đứng" sau kế hoạch của Viễn

Song song với câu chuyện của Thư và Biên, một tình tiết căng thẳng khác cũng diễn ra. Viễn, với sự tính toán của mình, đã thành công trong việc dồn Trọng vào thế bí. Liên quan đến việc rò rỉ thông tin về một dự án game, Trọng buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn để tự bảo vệ mình.

Hai nhân vật nam trong phim đang đối thoại căng thẳng.
Trọng bị đẩy vào tình thế khó khăn trước kế hoạch của Viễn.

Cuối cùng, đúng như dự đoán của Viễn, Trọng đã quyết định "bán đứng" Đức – người đang cố gắng trốn chạy nhóm của Tú, Thư và Chiến. Việc này khiến Đức bị đẩy ra ánh sáng và đối mặt với nguy cơ bại lộ thân phận.

Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 18 phim "Cách em 1 milimet", phát sóng vào 20h ngày 31/10 trên kênh VTV3.

