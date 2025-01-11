Cách em 1 milimet tập 19: Bị đánh vẫn dọa kiện ngược Trong tập 19 phim Cách em 1 milimet, sau khi bị Đức đánh vì hành vi sai trái với Nga, Nghiêm không hối cải mà còn trắng trợn dọa kiện ngược lại.

Mâu thuẫn đỉnh điểm tại viện nghiên cứu

Trong tập 19 phim "Cách em 1 milimet", diễn biến trở nên căng thẳng khi Nghiêm có hành vi cưỡng bức Nga ngay tại phòng làm việc. Phát hiện sự việc, Đức đã không thể kiềm chế và lao vào xô xát với Nghiêm để bảo vệ Nga.

Đức lao vào đánh Nghiêm sau khi phát hiện hành vi sai trái của anh ta với Nga.

Cuộc ẩu đả khiến Nghiêm bị thương tích, bầm tím mặt mày và chảy máu mũi. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự can thiệp kịp thời của bảo vệ Viện nghiên cứu. Ngay sau đó, Nghiêm đã được đưa vào bệnh viện để điều trị.

Thái độ thách thức và lời đe dọa kiện tụng

Dù phải nhập viện, Nghiêm không hề tỏ ra hối lỗi về hành vi của mình. Khi mẹ của Đức đến bệnh viện để xin lỗi thay cho con trai, Nghiêm đã thể hiện thái độ nhỏ mọn, thù vặt và gây khó dễ.

Nghiêm nằm viện nhưng vẫn giữ thái độ hằn học và thách thức.

Anh ta thẳng thừng tuyên bố sẽ nhờ đến pháp luật để trừng trị Đức. "Thành phần hung hãn, côn đồ như thế, phải để pháp luật trừng trị, dạy dỗ thì mới được. Tóm lại, muốn nói chuyện gì, ra toà gặp nhau rồi nói chuyện sau", Nghiêm nói với vẻ hằn học.

Nỗi lo lắng của người mẹ

Lời đe dọa của Nghiêm đã khiến mẹ của Đức vô cùng run sợ. Đối với bà, Đức là người thân duy nhất còn lại sau khi con gái Quyên và chồng bà đều đã qua đời. Viễn cảnh con trai duy nhất vướng vào kiện tụng, phải ra tòa hoặc thậm chí đối mặt với án tù là điều bà không thể chịu đựng nổi.

Mẹ của Đức lo sợ trước lời đe dọa kiện tụng của Nghiêm.

Tập 19 phim "Cách em 1 milimet" sẽ được phát sóng vào 20h ngày 6/11 trên kênh VTV3.