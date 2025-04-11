‘Cách em 1 milimet’ thu hút 5,8 triệu khán giả, dẫn đầu VTV Với rating 6,6%, bộ phim "Cách em 1 milimet" đã chính thức vượt qua các đối thủ để trở thành chương trình được xem nhiều nhất tuần trên VTV, theo số liệu từ VTV Ratings.

Bộ phim "Cách em 1 milimet" đã trở thành chương trình có tỷ suất người xem cao nhất trên các nền tảng của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trong tuần từ 27/10 đến 2/11/2025, thu hút tổng cộng hơn 5,8 triệu khán giả theo dõi.

Những con số ấn tượng của "Cách em 1 milimet"

Theo báo cáo từ VTV Ratings, hệ thống đo lường khán giả của VTV, "Cách em 1 milimet" đã ghi nhận những chỉ số vượt trội. Cụ thể, bộ phim đạt rating 6,6% và có trung bình hơn 4,7 triệu người xem mỗi phút. Những con số này cho thấy sức hút lớn của bộ phim đối với công chúng cả nước.

Bảng xếp hạng phim VTV tuần qua

Bảng xếp hạng phim truyền hình Việt trên sóng VTV cũng ghi nhận sự cạnh tranh từ các tác phẩm khác. Dưới đây là những bộ phim nổi bật trong tuần:

Gió ngang khoảng trời xanh: Giữ vị trí thứ hai với rating đạt 5,7%.

Giữ vị trí thứ hai với rating đạt 5,7%. Lằn ranh: Lọt vào Top 3 ngay trong tuần đầu lên sóng với rating 3,3% sau 3 tập, tiếp cận 2,9 triệu khán giả. Bộ phim này tiếp nối khung giờ 21h00 trên kênh VTV1 của phim "Có anh, nơi ấy bình yên" (cũng có rating trung bình 3,3%).

Lọt vào Top 3 ngay trong tuần đầu lên sóng với rating 3,3% sau 3 tập, tiếp cận 2,9 triệu khán giả. Bộ phim này tiếp nối khung giờ 21h00 trên kênh VTV1 của phim "Có anh, nơi ấy bình yên" (cũng có rating trung bình 3,3%). Hoa sữa về trong gió: Dù là phim được phát lại từ ngày 27/10/2025, bộ phim đã nhanh chóng lọt vào Top 5 chỉ sau hai tập, tiếp cận hơn 2,1 triệu khán giả.

Về hệ thống VTV Ratings

VTV Ratings là bộ chỉ số đo lường khán giả truyền hình trên nhiều nền tảng của Đài Truyền hình Việt Nam. Hệ thống này sử dụng dữ liệu đa nguồn về hành vi xem của khán giả đối với các kênh và nền tảng của VTV. Bằng cách ứng dụng công nghệ Big Data và khoa học dữ liệu, VTV Ratings giúp Đài Truyền hình Việt Nam nắm bắt xu hướng truyền thông hiện đại và đánh giá hiệu quả nội dung một cách chính xác.