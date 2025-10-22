Chuyển đổi số Cách khắc phục “điểm chết” Wi-Fi trong ngôi nhà của bạn Wi-Fi yếu hoặc mất sóng giữa chừng có thể khiến cho các hoạt động như làm việc, học tập hay giải trí bị gián đoạn. Nếu bạn từng bực mình vì “vùng chết” Wi-Fi trong nhà thì dưới đây là những cách hiệu quả giúp khắc phục điều đó.

Nhiều người cũng đã từng gặp tình huống laptop, điện thoại hay máy tính bảng bỗng “mất sóng” Wi-Fi ở một vị trí nào đó trong nhà. Trong trường hợp này, “điểm chết” Wi-Fi được cho là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Trong thực tế, hầu như ngôi nhà nào cũng tồn tại những khu vực mà tín hiệu mạng yếu hoặc biến mất hoàn toàn, gây khó chịu khi bạn cần kết nối để làm việc, học tập hay giải trí.

Theo Dhruv Bhutani, cây viết chuyên về nhà thông minh và mạng lưới của tờ CNET, nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến hiện tượng này là khoảng cách xa bộ định tuyến, vật cản như tường và nội thất, nhiễu từ thiết bị điện tử khác, hoặc vị trí đặt router không hợp lý, đôi khi là tổng hợp của tất cả các yếu tố đó.

Một khảo sát gần đây của CNET cũng cho thấy, 63% người dùng tại Mỹ ghi nhận chi phí Internet hàng tháng tăng lên. Điều đó càng khiến việc tối ưu hóa mạng Wi-Fi tại nhà trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Với hướng dẫn dưới đây, bạn sẽ biết cách xác định chính xác nguyên nhân gây ra “điểm chết” Wi-Fi và khắc phục chúng, để tận hưởng kết nối mạnh mẽ, ổn định ở mọi không gian trong ngôi nhà.

Cách chẩn đoán và xử lý “điểm chết” Wi-Fi trong nhà bạn

Nếu mạng Wi-Fi trong nhà có những khu vực mà điện thoại, laptop hoặc TV thông minh thường xuyên “rớt sóng”, đó chính là ‘điểm chết” Wi-Fi, vùng mà tín hiệu yếu đến mức gần như không thể sử dụng được. Việc xác định chính xác các “điểm chết” này là bước đầu tiên để cải thiện chất lượng kết nối Internet trong toàn bộ ngôi nhà.

1. Kiểm tra tốc độ mạng tại các vị trí khác nhau

Theo Joe Supan, phóng viên cao cấp phụ trách mảng băng thông rộng của CNET, cách đơn giản và hiệu quả nhất để phát hiện vùng chết là chạy thử nghiệm tốc độ mạng (speed test).

“Bài kiểm tra này sẽ cho bạn biết những thông tin quan trọng như tốc độ tải xuống, tải lên, độ trễ và độ giật”, Supan giải thích. “Bạn chỉ cần cầm điện thoại, di chuyển ra khu vực nghi ngờ có “điểm chết” và thực hiện kiểm tra tốc độ tại đó”.

Hãy đi quanh nhà, đặc biệt ở những khu vực bạn thường xuyên sử dụng Internet như phòng khách, phòng làm việc hoặc gần cửa ra vào. Nếu kết quả đo thấp hơn đáng kể so với tốc độ trung bình của gói cước, hoặc chênh lệch rõ so với các khu vực khác trong nhà, thì nhiều khả năng bạn đã phát hiện ra một “điểm chết” Wi-Fi.

2. Lập bản đồ tín hiệu mạng để phân tích sâu hơn

Đối với người dùng muốn hiểu rõ hơn về mức độ phủ sóng Wi-Fi, chuyên gia Dhruv Bhutani khuyến nghị nên sử dụng ứng dụng phân tích Wi-Fi trên điện thoại để lập bản đồ tín hiệu.

Hai công cụ được đề xuất hàng đầu là NetSpot và Fing, đều có sẵn trên Android và iOS. Sau khi cài đặt, bạn chỉ cần di chuyển quanh nhà, để ứng dụng đo cường độ tín hiệu (RSSI – Received Signal Strength Indicator), đơn vị đo bằng dBm.

Theo Bhutani, giá trị -30 dBm biểu thị tín hiệu cực mạnh, trong khi mức -70 đến -80 dBm là yếu, và thấp hơn nữa thì gần như không thể sử dụng được. “Càng gần 0, tín hiệu càng tốt”, ông nói. Việc lập bản đồ sẽ giúp bạn hình dung rõ khu vực nào có vùng phủ sóng yếu, từ đó dễ dàng lên kế hoạch khắc phục.

Cách khắc phục nhanh các “điểm chết” Wi-Fi

Sau khi xác định được vị trí các vùng yếu, bước tiếp theo là khắc phục nguyên nhân. Theo các chuyên gia, phần lớn sự cố Wi-Fi đều đến từ rào cản vật lý hoặc vị trí đặt thiết bị không phù hợp.

1. Kiểm tra vật cản và bố cục không gian

Tường dày, sàn bê tông, tủ kim loại hoặc thậm chí bể cá và thiết bị điện tử khác đều có thể hấp thụ hoặc phản xạ tín hiệu Wi-Fi, khiến tốc độ bị suy giảm. Hãy thử dời bộ định tuyến (router) ra vị trí thoáng hơn, tránh bị che chắn bởi đồ nội thất hoặc góc kín trong nhà.

2. Tối ưu vị trí đặt router

Theo khuyến nghị của Joe Supan, router nên được đặt ở vị trí trung tâm ngôi nhà, cách mặt đất khoảng 1m và xa tường hoặc các vật cản lớn.

“Nhiều người đặt router trên kệ TV hoặc dưới bàn làm việc cho gọn gàng, nhưng điều đó vô tình tạo ra “vùng chết” Wi-Fi”, Supan nói.

Một số mẫu router hiện nay còn hỗ trợ lắp trần, giúp phủ sóng đều khắp ngôi nhà, dù không bắt buộc, đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho nhà nhiều tầng.

3. Điều chỉnh ăng-ten

Nếu router của bạn có ăng-ten điều chỉnh được, hãy thử thay đổi hướng, một ăng-ten dựng dọc và một nằm ngang để đảm bảo tín hiệu phát tán tốt hơn theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc, đặc biệt với nhà cao tầng hoặc nhiều phòng.

4. Khởi động lại router

Đây là giải pháp cơ bản nhưng cực kỳ hiệu quả. Dave Coleman, Giám đốc mạng không dây tại công ty công nghệ Extreme Networks (Mỹ), cho biết: “Chỉ cần khởi động lại router có thể giải quyết tới 90% sự cố kết nối”.

Giống như máy tính hay điện thoại, router cũng cần được “nghỉ ngơi” định kỳ để xóa bộ nhớ đệm và làm mới các tiến trình. Hãy rút nguồn điện của router, chờ khoảng 30 giây, sau đó cắm lại và chờ khởi động hoàn tất.

5. Khôi phục cài đặt gốc nếu cần

Nếu khởi động lại không mang lại kết quả, bạn có thể đặt lại (reset) bộ định tuyến về trạng thái mặc định. Có hai cách để thực hiện:

- Đăng nhập vào giao diện quản trị của router (qua ứng dụng hoặc trình duyệt web) và chọn mục Factory Reset.

- Dùng một chiếc kẹp giấy, nhấn và giữ nút Reset phía sau router khoảng 30 giây, cho đến khi đèn tắt rồi bật lại.

Quá trình này có thể mất một hoặc hai phút. Lưu ý, thao tác này sẽ xóa toàn bộ cài đặt mạng trước đó, bao gồm mật khẩu Wi-Fi, nên hãy ghi nhớ thông tin cấu hình trước khi thực hiện.

Tóm lại, dù “điểm chết” Wi-Fi là vấn đề phổ biến trong mọi ngôi nhà, việc chẩn đoán và khắc phục chúng không quá phức tạp. Với một vài bước kiểm tra đơn giản, một ứng dụng phân tích tín hiệu và một chút kiên nhẫn, bạn có thể loại bỏ các vùng phủ sóng yếu, đảm bảo kết nối ổn định và tốc độ tối đa ở mọi ngóc ngách trong ngôi nhà của mình./.