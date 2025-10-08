Chủ Nhật, 10/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Khỏe & Đẹp

Cách làm cơm chiên dưa bò đơn giản, thơm ngon khó cưỡng

Quốc Duẩn 10/08/2025 16:00

Mẹo làm cơm chiên dưa bò với hạt cơm vàng giòn, thịt bò mềm ngọt và dưa cải chua thanh, rất đơn giản nhưng lại đậm đà, ngon miệng cho mọi bữa trong ngày.

Cơm chiên dưa bò là món ăn quen thuộc nhưng luôn khiến thực khách khó cưỡng nhờ sự kết hợp hài hòa giữa vị chua thanh của dưa cải, vị ngọt mềm của thịt bò và hạt cơm vàng giòn, thơm lừng. Món ăn vừa dễ làm, nguyên liệu đơn giản, lại đủ dinh dưỡng, thích hợp cho bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối.

Ăn nóng kèm dưa leo, ớt tươi và chén nước tương, cơm chiên dưa bò mang đến hương vị đậm đà, ấm áp như một bữa cơm nhà chuẩn vị.

Cách làm cơm chiên dưa bò đơn giản, thơm ngon khó cưỡng

Nguyên liệu

  • Cơm nguội, hạt ráo, tơi
  • Thịt bò tươi
  • Dưa cải chua
  • Trứng gà
  • Hành tím băm nhỏ, tỏi băm nhỏ
  • Dưa leo, ớt tươi

Gia vị: Hạt nêm, nước mắm, đường, nước tương, tiêu xay, bột ngọt

Cách làm cơm chiên dưa bò đơn giản, thơm ngon khó cưỡng

Cách làm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

  • Thịt bò thái lát mỏng, ướp với dầu ăn, nước mắm, tiêu và tỏi băm trong 15 phút.
  • Dưa cải chua rửa sơ để giảm mặn, vắt ráo, thái nhỏ. Nếu quá chua, trần qua nước sôi trước.
  • Cơm nguội bóp tơi hạt, trứng gà đánh tan để riêng.

Bước 2: Xào thịt bò

Phi thơm hành tím với chút dầu, cho thịt bò vào xào nhanh trên lửa lớn đến khi vừa chín tái. Trút ra đĩa để riêng để thịt mềm, không bị dai.

Bước 3: Xào dưa chua

Trong cùng chảo, phi thơm tỏi, cho dưa chua vào xào, nêm hạt nêm và đường. Khi dưa săn lại, cho thịt bò đã xào vào đảo đều rồi tắt bếp.

Bước 4: Rang cơm

  • Dùng chảo lớn, cho dầu ăn, khi dầu nóng thì cho cơm nguội vào đảo nhanh tay trên lửa lớn.
  • Thêm trứng gà, đảo đều đến khi hạt cơm vàng giòn, nêm chút nước mắm và bột ngọt cho thơm.
  • Cho hỗn hợp dưa bò vào đảo chung vài phút để cơm thấm đều gia vị.
Cách làm cơm chiên dưa bò đơn giản, thơm ngon khó cưỡng

Bước 5: Hoàn thiện và thưởng thức

Rắc hành lá, tiêu xay, múc cơm ra đĩa, ăn nóng kèm dưa leo, ớt tươi và chén nước tương.

Cách làm cơm chiên dưa bò đơn giản, thơm ngon khó cưỡng

Mẹo nhỏ:

  • Dùng cơm nguội để tủ lạnh giúp hạt cơm săn, không bị nhão khi rang.
  • Nên xào thịt bò riêng để giữ độ mềm.
  • Dùng chảo dày, chống dính sẽ giúp cơm giòn ngon hơn.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Top 10 món ăn vặt giàu canxi vượt cả sữa chua, giúp cho bé xương chắc khỏe mỗi ngày

Top 10 món ăn vặt giàu canxi vượt cả sữa chua, giúp cho bé xương chắc khỏe mỗi ngày

Có nên uống 2-3 ly cà phê mỗi ngày? Giới hạn caffeine mỗi ngày theo chuyên gia

Có nên uống 2-3 ly cà phê mỗi ngày? Giới hạn caffeine mỗi ngày theo chuyên gia

7 món ăn giúp bạn trẻ lâu đến tận 70 tuổi

7 món ăn giúp bạn trẻ lâu đến tận 70 tuổi

Đọc tiếp

Top 10 món ăn vặt giàu canxi vượt cả sữa chua, giúp cho bé xương chắc khỏe mỗi ngày

Top 10 món ăn vặt giàu canxi vượt cả sữa chua, giúp cho bé xương chắc khỏe mỗi ngày

Có nên uống 2-3 ly cà phê mỗi ngày? Giới hạn caffeine mỗi ngày theo chuyên gia

Có nên uống 2-3 ly cà phê mỗi ngày? Giới hạn caffeine mỗi ngày theo chuyên gia

7 món ăn giúp bạn trẻ lâu đến tận 70 tuổi

7 món ăn giúp bạn trẻ lâu đến tận 70 tuổi

Xem thêm Khỏe & Đẹp

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Khỏe & Đẹp
      Cách làm cơm chiên dưa bò đơn giản, thơm ngon khó cưỡng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO