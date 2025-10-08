Khỏe & Đẹp Cách làm cơm chiên dưa bò đơn giản, thơm ngon khó cưỡng Mẹo làm cơm chiên dưa bò với hạt cơm vàng giòn, thịt bò mềm ngọt và dưa cải chua thanh, rất đơn giản nhưng lại đậm đà, ngon miệng cho mọi bữa trong ngày.

Cơm chiên dưa bò là món ăn quen thuộc nhưng luôn khiến thực khách khó cưỡng nhờ sự kết hợp hài hòa giữa vị chua thanh của dưa cải, vị ngọt mềm của thịt bò và hạt cơm vàng giòn, thơm lừng. Món ăn vừa dễ làm, nguyên liệu đơn giản, lại đủ dinh dưỡng, thích hợp cho bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối.

Ăn nóng kèm dưa leo, ớt tươi và chén nước tương, cơm chiên dưa bò mang đến hương vị đậm đà, ấm áp như một bữa cơm nhà chuẩn vị.

Nguyên liệu

Cơm nguội, hạt ráo, tơi

Thịt bò tươi

Dưa cải chua

Trứng gà

Hành tím băm nhỏ, tỏi băm nhỏ

Dưa leo, ớt tươi

Gia vị: Hạt nêm, nước mắm, đường, nước tương, tiêu xay, bột ngọt

Cách làm



Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt bò thái lát mỏng, ướp với dầu ăn, nước mắm, tiêu và tỏi băm trong 15 phút.

Dưa cải chua rửa sơ để giảm mặn, vắt ráo, thái nhỏ. Nếu quá chua, trần qua nước sôi trước.

Cơm nguội bóp tơi hạt, trứng gà đánh tan để riêng.

Bước 2: Xào thịt bò

Phi thơm hành tím với chút dầu, cho thịt bò vào xào nhanh trên lửa lớn đến khi vừa chín tái. Trút ra đĩa để riêng để thịt mềm, không bị dai.

Bước 3: Xào dưa chua

Trong cùng chảo, phi thơm tỏi, cho dưa chua vào xào, nêm hạt nêm và đường. Khi dưa săn lại, cho thịt bò đã xào vào đảo đều rồi tắt bếp.

Bước 4: Rang cơm

Dùng chảo lớn, cho dầu ăn, khi dầu nóng thì cho cơm nguội vào đảo nhanh tay trên lửa lớn.

Thêm trứng gà, đảo đều đến khi hạt cơm vàng giòn, nêm chút nước mắm và bột ngọt cho thơm.

Cho hỗn hợp dưa bò vào đảo chung vài phút để cơm thấm đều gia vị.

Bước 5: Hoàn thiện và thưởng thức

Rắc hành lá, tiêu xay, múc cơm ra đĩa, ăn nóng kèm dưa leo, ớt tươi và chén nước tương.

Mẹo nhỏ: