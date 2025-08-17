Khỏe & Đẹp Cách làm thạch mác púp giải nhiệt, mát lành cho mùa hè oi ả Học ngay cách làm thạch mác púp thủ công bằng tay cực dễ, chỉ với vài nguyên liệu tự nhiên là có ngay món ăn giải nhiệt thanh mát ngày hè.

Thạch mác púp – Hương vị mộc mạc giữa lòng hè oi ả



Thạch mác púp là món ăn tuổi thơ từng gắn liền với ký ức của biết bao thế hệ – dẻo mềm, thanh mát, thoang thoảng mùi cây lá và đất trời. Không phải kem hay trà sữa, thạch mác púp từng là “ngôi sao” của mùa hè, được làm hoàn toàn thủ công từ một loại quả rừng tự nhiên. Giờ đây, bạn hoàn toàn có thể tái hiện lại món ngon ấy ngay tại nhà với cách làm cực kỳ đơn giản.



Nguyên liệu cần chuẩn bị:



- 2-3 quả mác púp tươi (hoặc hạt mác púp khô)

- 1.500 ml nước khoáng đóng chai

- 1 túi vải mỏng sạch để vò hạt



Các bước làm thạch mác púp tại nhà



Bước 1: Chuẩn bị hạt mác púp



Rửa sạch quả, tách đôi và lấy phần hạt bên trong. Rửa lại hạt cho sạch nhớt, sau đó đem phơi khô hoàn toàn dưới nắng. Nếu dùng hạt khô sẵn thì có thể bỏ qua bước này.



Bước 2: Cho hạt vào túi vải



Bỏ toàn bộ hạt đã khô vào túi vải sạch, buộc chặt miệng túi. Ngâm sơ túi trong nước sạch để loại bỏ bụi nếu cần.



Bước 3: Nhào hạt với nước



Chuẩn bị tô lớn, đổ vào 1.500 ml nước khoáng. Ngâm túi hạt khoảng 10 phút, sau đó dùng tay vò nhẹ nhàng trong 8–10 phút cho đến khi nước bắt đầu đặc lại – đó là lúc tinh chất từ hạt tiết ra tạo thành dạng thạch.



Bước 4: Lọc nước và để đông



Lọc bỏ bã hạt, đổ phần nước đã vò vào khuôn hoặc bát. Để nơi thoáng mát khoảng 2–3 tiếng là thạch sẽ tự đông mà không cần dùng tủ lạnh.



Bước 5: Cắt thạch và thưởng thức



Khi thạch đã đông, bạn có thể cắt thành miếng vừa ăn và thêm các topping theo sở thích:



- Vị ngọt truyền thống: Chan siro đường nâu, rắc thêm mè trắng, lạc rang giã nhỏ.



- Vị chua ngọt: Dùng nước cốt chanh dây hoặc chanh tươi, mật ong, thêm hạt lựu.



- Kiểu mới: Chan nước cốt dừa, thêm dừa sợi và chút muối hồng Himalaya.



Mẹo nhỏ giúp món thạch ngon đúng chuẩn



- Nên dùng nước khoáng, không dùng nước máy để giữ vị thanh mát tự nhiên.



- Không cần thêm đường nhiều – hương vị nguyên bản của thạch chính là ở độ dẻo và mùi thơm cỏ cây nhẹ nhàng.



Trong thế giới của những món ăn cầu kỳ, thạch mác púp là một nét giản dị dễ thương. Mùa hè này, hãy dành vài phút để làm lại món thạch tuổi thơ, không chỉ để giải nhiệt mà còn để thấy lòng nhẹ nhõm, ký ức trong veo ùa về – thanh mát không chỉ ở đầu lưỡi mà còn chạm đến cả tâm hồn.



Chúc bạn thành công và có một mùa hè thật mát lành!