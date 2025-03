Xây dựng Đảng Cách mạng tinh gọn bộ máy - Kỳ 3: Minh bạch, nhân văn, thấu tình, đạt lý Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị không chỉ là bài toán về tổ chức, mà còn là bài toán về con người, vì vậy, thực tiễn đặt ra những thách thức liên quan quyền lợi, tâm tư, động lực làm việc của cán bộ, công chức, viên chức..., cần có cái nhìn thấu đáo để giải quyết.

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị không chỉ là bài toán về tổ chức, mà còn là bài toán về con người, vì vậy, thực tiễn đặt ra những thách thức liên quan quyền lợi, tâm tư, động lực làm việc của cán bộ, công chức, viên chức..., cần có cái nhìn thấu đáo để giải quyết.

Khi công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy bước vào giai đoạn quan trọng, nhiều đồng chí lãnh đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã tại Nghệ An đã tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi, góp phần tạo điều kiện cho quá trình tinh gọn hệ thống.

Với 34 năm gắn bó với hệ thống chính trị, đồng chí Thái Sơn - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thành, đã quyết định nghỉ hưu trước tuổi 4 năm 6 tháng, khi Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Huyện ủy hợp nhất. Đồng chí Thái Sơn cho biết, quyết định tự nguyện nghỉ hưu sớm xuất phát từ ba yếu tố then chốt: Thứ nhất, đồng chí đồng tình với chủ trương tinh gọn bộ máy, nhấn mạnh việc nâng cao hiệu quả hoạt động thay vì chỉ giảm số lượng. Thứ hai, trước yêu cầu đổi mới, lĩnh vực Tuyên giáo và Dân vận cần lớp cán bộ trẻ dám nghĩ, dám làm, sáng tạo và đột phá. Sự nhường bước của những người đi trước chính là đóng góp cho tương lai. Thứ ba, các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước giúp đồng chí an tâm khi rời bộ máy, nhường đường cho lớp trẻ. “Lùi lại không phải là dừng, mà là để bộ máy tiến lên", đồng chí Sơn bộc bạch.

Tinh thần “trên gương mẫu, dưới noi theo” được lan tỏa, 33 cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc Công an Nghệ An tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi hoặc nhận nhiệm vụ thấp hơn để đáp ứng quá trình sắp xếp, không tổ chức Công an cấp huyện, như các đồng chí: Thượng tá Kha Văn Hợi - Phó Trưởng Công an huyện Con Cuông đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an xã Tam Hợp, huyện Tương Dương; Thượng tá Và Bá Hùa - Phó Trưởng Công an huyện Tương Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Công an xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn… Điều đó đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân và sự chủ động thích ứng với đổi mới.

Không chỉ trong ngành Công an, việc hợp nhất 13 sở, ngành của UBND tỉnh Nghệ An cũng chứng kiến nhiều cán bộ chủ động nhận vị trí thấp hơn. Điển hình như đồng chí Hoàng Sỹ Kiện - Giám đốc Sở Xây dựng (cũ), nay đảm nhận vai trò Phó Giám đốc Sở Xây dựng mới sau khi hợp nhất Sở Xây dựng cũ và Sở Giao thông vận tải. Hay đồng chí Nguyễn Văn Kim, với 20 năm gắn bó với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường, Sở Khoa học và Công nghệ (trong đó có gần 2 nhiệm kỳ giữ cương vị Chi cục Trưởng) đã vui vẻ nhận quyết định làm Phó phòng Quản lý đo lường chất lượng, khi Chi cục chuyển thành một phòng thuộc Sở khoa học và Công nghệ (mới), sau khi hợp nhất Sở Khoa học Công nghệ (cũ) với Sở Thông tin và Truyền thông. “Tôi sẵn sàng nhận mọi vị trí nhiệm vụ khi được tổ chức phân công và cũng nhận thức được rằng, nhận nhiệm vụ mới vẫn cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm và rèn giũa chuyên môn, nghiệp vụ của mình để phục vụ tốt hơn cho công việc”, đồng chí Nguyễn Văn Kim nói.

Tỉnh ủy Nghệ An vừa qua đã tổ chức chia tay 5 cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đã tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi. Chia sẻ về quyết định nghỉ hưu trước tuổi của mình, đồng chí Đoàn Hồng Vũ (nguyên Giám đốc Sở Lao động và Thương binh xã hội) bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm thực hiện chế độ, chính sách dành cho cán bộ tự nguyện nghỉ hưu. Theo đồng chí, cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy đã đi được một chặng đường và đạt được những kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho sự chuyển đổi mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Có thể nói, quyết định “lùi lại để bộ máy tiến lên” của hàng trăm cán bộ, lãnh đạo các đơn vị, địa phương ở Nghệ An không phải là sự rút lui mà là một hành động trách nhiệm, thể hiện tinh thần tiên phong, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân để đẩy bộ máy của hệ thống chính trị chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn và hiệu quả hơn và cũng tạo tiền lệ rất quan trọng về mặt tư tưởng cho giai đoạn sắp xếp tiếp theo.

Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn quốc, hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống vận hành hiệu quả, tinh giản nhưng vẫn đảm bảo sức mạnh và hiệu suất. Những kết quả bước đầu đã ghi nhận sự chuyển biến tích cực, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Quá trình này vẫn đang tiếp tục được thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, tránh tình trạng cắt giảm cơ học hay nửa vời, nhằm nâng cao thực sự hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Kết luận 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đặt ra những định hướng quan trọng, bao gồm: Sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện tại một số địa phương, tiếp tục sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; tinh gọn bộ máy Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở tất cả các cấp. Những điều chỉnh này sẽ tác động sâu rộng đến đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cả hệ thống chính trị, đồng nghĩa với việc nhiều vị trí việc làm sẽ bị cắt giảm.

Trước thực tế đó, một số cán bộ, công chức chủ động xin nghỉ việc vì nhận thấy không còn phù hợp với vị trí mới hoặc muốn tìm kiếm một hướng đi khác. Điển hình như anh Dương Hải Long, nguyên công chức địa chính xã Nghi Liên, thành phố Vinh. Sau 13 năm tham gia bảo hiểm xã hội, anh quyết định rời khỏi khu vực công để theo đuổi đam mê kinh doanh. Với số vốn hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước, anh Long chia sẻ: “Tôi còn trẻ, nếu không thử sức bây giờ thì bao giờ? Chính sách hỗ trợ giúp tôi có thêm động lực để bước ra khỏi vùng an toàn và tìm kiếm cơ hội phù hợp hơn”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng đưa ra quyết định như anh Long. Một số người cảm thấy hụt hẫng khi rời khỏi công việc quen thuộc, một số khác ra đi trong tâm thế miễn cưỡng. Đây là thực tế diễn ra tại một số địa phương, đơn vị, phản ánh cả yêu cầu khách quan của quá trình đổi mới hệ thống chính trị lẫn những băn khoăn, trăn trở của người trong cuộc. Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để cán bộ yên tâm hơn khi đối diện với sự thay đổi này?

Bí thư Đảng ủy phường Nghi Thủy, thành phố Vinh - đồng chí Hoàng Văn Hải chia sẻ: “Trong quá trình tinh giản bộ máy, khó tránh khỏi tâm lý lo lắng của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người bị tác động trực tiếp. Họ có thể băn khoăn về vị trí công tác, chế độ, chính sách sau sáp nhập. Do đó, cần có cơ chế rõ ràng, minh bạch để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ; đồng thời tạo cơ hội cho những người có năng lực tiếp tục cống hiến”.

Để hỗ trợ quá trình này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 về chính sách dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bộ Chính trị cũng đã ra Thông báo Kết luận số 75-TB/TW, ngày 7/3/2025, mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng chính sách, chế độ hỗ trợ theo hướng ưu đãi hơn.

Sắp tới, HĐND tỉnh Nghệ An dự kiến sẽ ban hành nghị quyết điều chỉnh, mở rộng diện cán bộ được hưởng chính sách hỗ trợ khi nghỉ việc do tinh giản biên chế.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhiều lần nhấn mạnh rằng, cần đặc biệt quan tâm đến chế độ, chính sách cho những cán bộ phải nghỉ việc sau khi sắp xếp bộ máy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: “Những người ra đi không phải vì hạn chế năng lực, mà là những người đã dũng cảm hy sinh vì lợi ích chung. Những người ở lại phải nỗ lực hơn để xứng đáng với trọng trách của mình”.

Một cuộc cải cách sâu rộng chắc chắn không tránh khỏi sự mất mát, hy sinh. Nhưng điều quan trọng là quá trình tinh giản bộ máy phải đảm bảo tính minh bạch, công bằng và nhân văn. Cán bộ phải hiểu rõ lý do vì sao cần tinh giản, tiêu chí lựa chọn ra sao, ai sẽ được giữ lại, ai sẽ phải ra đi. Chỉ khi nào những điều này được làm rõ, cán bộ mới không còn cảm giác bị động hay bất an.

Nhìn xa hơn, đây không chỉ là vấn đề của riêng những người bị ảnh hưởng, mà còn là bài toán an sinh của cả hệ thống. Nếu thực hiện tốt, cuộc cải tổ này sẽ không chỉ giúp bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu quả hơn, mà còn tạo cơ hội để mỗi cá nhân tìm thấy vị trí phù hợp với mình hoặc chuyển sang hướng đi mới với sự hỗ trợ cần thiết. Khi đó, cuộc cách mạng tinh giản bộ máy mới thực sự trọn vẹn, đạt được mục tiêu cuối cùng: Một hệ thống chính trị vận hành linh hoạt, hiệu suất cao, đồng thời vẫn đảm bảo tính nhân văn và trách nhiệm xã hội.

