Chuyển đổi số Cách nhận biết và tránh bẫy lừa đảo khi hẹn hò trực tuyến Lừa đảo khi hẹn hò trực tuyến ngày càng gia tăng, với nhiều chiêu thức khó lường. Bài viết này giúp bạn nhận biết dấu hiệu cảnh báo, tránh rơi vào bẫy tình ảo và bảo vệ bản thân an toàn trong thế giới hẹn hò số.

Trong kỷ nguyên số, các ứng dụng hẹn hò như Tinder, Facebook Dating, Hinge, OkCupid, Grindr hay Bumble trở thành cầu nối cho hàng triệu người mỗi ngày đi tìm “một nửa” của mình.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, bên cạnh những câu chuyện tình yêu đẹp là vô số bi kịch bị giăng bẫy bởi tội phạm mạng, những kẻ lợi dụng cảm xúc con người để trục lợi, đánh cắp danh tính và chiếm đoạt tài chính.

Những chiêu trò lừa đảo tinh vi núp bóng tình yêu

Một vụ lừa đảo tình cảm điển hình thường bắt đầu bằng một lời chào tưởng chừng vô hại. Kẻ tấn công tiếp cận nạn nhân, kiên nhẫn xây dựng lòng tin và mối quan hệ “ảo” qua thời gian.

Khi nạn nhân đã tin tưởng, chúng bắt đầu thao túng cảm xúc, đưa ra lời đề nghị giúp đỡ, viện lý do khó khăn tài chính hoặc cơ hội đầu tư “siêu lợi nhuận”, rồi dần dần yêu cầu chuyển tiền hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm.

Những dữ liệu này sau đó có thể bị sử dụng để đánh cắp danh tính, lừa đảo tài chính, hoặc đe dọa, tống tiền. Không ít nạn nhân bị mất cả tiền bạc lẫn niềm tin, điều khiến họ e ngại, xấu hổ và không dám trình báo.

Những dấu hiệu cảnh báo bạn không nên bỏ qua

Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất là khi người quen qua mạng bắt đầu xin tiền, quà cáp hoặc giới thiệu cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, nhiều chiêu thức tinh vi hơn khó nhận biết nếu bạn thiếu kinh nghiệm.

Hãy tự hỏi:

- Họ có luôn trì hoãn việc gặp mặt trực tiếp với lý do “bất khả kháng”?

- Họ có đang cố gắng cô lập bạn khỏi bạn bè, người thân?

- Hồ sơ mạng xã hội của họ có ít hoạt động, hình ảnh mờ hoặc trông quá hoàn hảo không tự nhiên?

- Và bạn có từng cảm thấy họ đang thao túng cảm xúc của bạn?

Nếu câu trả lời là “có”, rất có thể bạn đang đối diện với một kẻ lừa đảo tình cảm chuyên nghiệp.

Cách thức hoạt động của kẻ lừa đảo tình cảm

Cũng như nhiều hình thức tội phạm mạng khác, lừa đảo tình cảm có thể đơn giản hoặc tinh vi đến mức khó lường. Nhiều đối tượng tạo hồ sơ giả mạo hoàn chỉnh, bao gồm ảnh, thông tin cá nhân và tài khoản mạng xã hội “được dàn dựng công phu”. Một số thậm chí sử dụng hình ảnh của người thật, thường là quân nhân, bác sĩ hoặc doanh nhân để tạo cảm giác tin cậy.

Lừa đảo khi hẹn hò trực tuyến ngày càng gia tăng, với nhiều chiêu thức khó lường. Ảnh: Internet.

Theo Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), kẻ lừa đảo thường viện cớ đang công tác ở nước ngoài để tránh gặp mặt trực tiếp. Khi cảm thấy lòng tin của nạn nhân đủ lớn, chúng dựng lên những câu chuyện bi kịch, từ tai nạn, chi phí y tế khẩn cấp đến vấn đề pháp lý để xin tiền. Một số khác giả vờ yêu sâu đậm, tạo cảm giác cấp bách và chiếm lấy cảm xúc của nạn nhân trước khi tung “đòn cuối”.

Làm gì khi bạn nghi ngờ mình là nạn nhân?

Theo Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), chỉ riêng năm 2023 đã có hơn 64.000 vụ lừa đảo tình cảm được báo cáo, gây thiệt hại lên tới 1,14 tỷ USD, mức cao nhất trong các loại hình lừa đảo trực tuyến. Trung bình, mỗi nạn nhân mất khoảng 2.000 USD, chưa kể thiệt hại tinh thần khó đo đếm.

Để bảo vệ bản thân, bạn cần ghi nhớ:

- Không bao giờ gửi tiền hoặc chia sẻ thông tin cá nhân với người chỉ quen qua mạng.

- Kiểm tra ảnh và thông tin cá nhân bằng công cụ tìm kiếm hình ảnh ngược (reverse image search).

- Cảnh giác với các dấu hiệu bất nhất trong câu chuyện hoặc lời nói của họ.

- Chia sẻ nghi ngờ của bạn với bạn bè, người thân vì đôi khi người ngoài sẽ nhìn ra điều bạn bỏ lỡ.

Nếu bạn nghi ngờ ai đó là kẻ lừa đảo tình cảm, hãy ngừng mọi liên lạc ngay lập tức, báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật. Hành động sớm có thể giúp bạn và nhiều người khác tránh khỏi cạm bẫy tương tự.

Tóm lại, hẹn hò trực tuyến có thể mang đến những mối quan hệ thật sự ý nghĩa, nhưng cũng là “mảnh đất màu mỡ” cho tội phạm mạng. Trong thế giới nơi cảm xúc và dữ liệu đan xen, cảnh giác là lớp bảo vệ tốt nhất. Đừng để lòng tin của bạn trở thành công cụ cho kẻ gian lợi dụng./.