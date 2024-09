Sức khỏe Cách tốt nhất để giải độc cơ thể là gì? Thuật ngữ độc tố có thể ám chỉ các chất gây ô nhiễm, hóa chất tổng hợp, kim loại nặng và thực phẩm chế biến, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Vậy đâu là cách giải độc cơ thể tốt nhất?

Quá trình thanh lọc toàn thân là một phần của chức năng cơ quan thông thường, khi cơ thể tự nhiên loại bỏ các chất có hại thông qua thận, gan, hệ tiêu hóa, da và phổi.

Dưới đây là một số cách bạn có thể làm tối ưu hóa hệ thống giải độc tự nhiên của cơ thể:

Hạn chế rượu

Gan chuyển hóa hơn 90% lượng rượu mà bạn tiêu thụ. Các enzym gan chuyển hóa rượu thành acetaldehyde, một chất hóa học gây ung thư đã biết. Nhận ra acetaldehyde là một chất độc, gan chuyển hóa nó thành một chất vô hại gọi là acetate, chất này được đào thải khỏi cơ thể bạn.

Gan là một cơ quan giải độc tự nhiên của cơ thể . Ảnh: Shutter

Uống quá nhiều rượu có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến chức năng gan của bạn bằng cách gây tích tụ chất béo, viêm và sẹo. Khi điều này xảy ra, gan không thể hoạt động đầy đủ và thực hiện các nhiệm vụ cần thiết của mình, bao gồm lọc chất thải và các chất độc khác ra khỏi cơ thể.

Tập trung vào giấc ngủ

Đảm bảo giấc ngủ chất lượng đầy đủ mỗi đêm là điều bắt buộc để hỗ trợ sức khỏe của cơ thể và hệ thống giải độc tự nhiên. Ngủ cho phép não của bạn sắp xếp lại và tự nạp lại năng lượng, cũng như loại bỏ các sản phẩm phụ thải độc tích tụ trong suốt cả ngày.

Một trong những sản phẩm thải đó là một loại protein có tên là beta-amyloid, góp phần gây ra bệnh Alzheimer. Khi thiếu ngủ, cơ thể không có thời gian để thực hiện các chức năng đó, do đó độc tố có thể tích tụ và ảnh hưởng đến một số khía cạnh của sức khỏe.

Ngủ kém có liên quan đến các hậu quả sức khỏe ngắn hạn và dài hạn, chẳng hạn như căng thẳng, lo lắng, huyết áp cao, bệnh tim, tiểu đường type 2 và béo phì.

Bạn nên ngủ thường xuyên từ 7 đến 9 tiếng mỗi đêm để giúp tăng cường sức khỏe.

Bạn có thể hỗ trợ hệ thống giải độc của cơ thể bằng cách uống nhiều nước. Ảnh: Getty

Uống nhiều nước hơn

Nước không chỉ giúp giải cơn khát, nó điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, bôi trơn các khớp, hỗ trợ tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng, đồng thời giải độc cơ thể bằng cách loại bỏ các chất thải. Các tế bào trong cơ thể phải liên tục tự phục hồi để hoạt động tối ưu và phân hủy các chất dinh dưỡng để cơ thể sử dụng làm năng lượng.

Tuy nhiên, các quá trình này giải phóng chất thải dưới dạng urê và carbon dioxide, có thể gây hại nếu chúng tích tụ trong máu. Nước vận chuyển các chất thải này, loại bỏ chúng hiệu quả thông qua việc đi tiểu, thở hoặc đổ mồ hôi. Vì vậy, việc duy trì đủ nước là rất quan trọng để giải độc.

Lượng nước uống hàng ngày đầy đủ là 3,7 lít đối với nam giới và 2,7 lít đối với phụ nữ. Bạn có thể cần nhiều hơn hoặc ít hơn tùy thuộc vào chế độ ăn uống, nơi bạn sống và mức độ hoạt động.

Giảm lượng đường và thực phẩm chế biến sẵn nạp vào cơ thể

Nghiên cứu liên kết việc tiêu thụ nhiều thực phẩm có đường và chế biến sẵn với bệnh béo phì và các bệnh mãn tính khác, chẳng hạn như bệnh tim, ung thư và tiểu đường.

Những căn bệnh này cản trở khả năng giải độc tự nhiên của cơ thể bằng cách gây hại cho các cơ quan đóng vai trò quan trọng, chẳng hạn như gan và thận.

Ví dụ, tiêu thụ nhiều đồ uống có đường có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ, một tình trạng ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng gan.

Ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào của bạn khỏi tổn thương do các phân tử được gọi là gốc tự do gây ra. Căng thẳng oxy hóa là tình trạng xuất phát từ việc sản xuất quá nhiều các gốc tự do.

Cơ thể tự nhiên sản xuất các phân tử này cho các quá trình tế bào, chẳng hạn như tiêu hóa. Tuy nhiên, rượu, khói thuốc lá, chế độ ăn ít chất dinh dưỡng và tiếp xúc với chất ô nhiễm có thể tạo ra quá nhiều gốc tự do.

Các phân tử này gây tổn thương cho nhiều loại tế bào. Nghiên cứu cho thấy tổn thương gốc tự do đóng vai trò trong các tình trạng như chứng mất trí, bệnh tim, bệnh gan, hen suyễn và một số loại ung thư.

Ăn chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể giúp cơ thể bạn chống lại căng thẳng oxy hóa do các gốc tự do dư thừa và các độc tố khác làm tăng nguy cơ mắc bệnh của bạn.

Vì thế, bạn hãy tập trung vào việc bổ sung chất chống oxy hóa từ thực phẩm chứ không phải từ thực phẩm bổ sung. Uống quá nhiều thực phẩm bổ sung chất chống oxy hóa có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh nhất định.

Các ví dụ về chất chống oxy hóa bao gồm vitamin A, vitamin C, vitamin E, selen, lycopene, lutein và zeaxanthin. Quả mọng, trái cây, hạt, ca cao, rau, gia vị và đồ uống như cà phê và trà xanh có một số lượng chất chống oxy hóa cao nhất

Ăn thực phẩm giàu prebiotic

Sức khỏe đường ruột rất quan trọng để duy trì hệ thống giải độc khỏe mạnh. Các tế bào ruột có hệ thống giải độc và bài tiết giúp bảo vệ ruột và cơ thể khỏi các độc tố có hại, chẳng hạn như hóa chất.

Sức khỏe đường ruột tốt bắt đầu từ prebiotic, một loại chất xơ nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong ruột của bạn được gọi là probiotic. Với prebiotic, vi khuẩn có lợi có thể sản xuất các chất dinh dưỡng được gọi là axit béo chuỗi ngắn có lợi cho sức khỏe.

Sử dụng thuốc kháng sinh, vệ sinh răng miệng kém và chất lượng chế độ ăn uống đều có thể làm thay đổi sự cân bằng vi khuẩn trong ruột. Do đó, sự thay đổi không lành mạnh này ở vi khuẩn có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch và giải độc và làm tăng nguy cơ mắc bệnh và viêm nhiễm.

Ăn thực phẩm giàu prebiotic có thể giúp hệ thống miễn dịch và giải độc khỏe mạnh. Các nguồn thực phẩm giàu prebiotic bao gồm cà chua, atisô, chuối, măng tây, hành tây, tỏi và yến mạch…

Giảm lượng muối nạp vào cơ thể

Đối với một số người, thải độc là cách loại bỏ lượng nước dư thừa. Tiêu thụ quá nhiều muối có thể khiến cơ thể bạn giữ lại lượng nước dư thừa, đặc biệt là nếu bạn mắc tình trạng ảnh hưởng đến thận hoặc gan hoặc nếu bạn không uống đủ nước.

Tăng lượng nước nạp vào cơ thể là một trong những cách tốt nhất để loại bỏ lượng nước dư thừa do tiêu thụ quá nhiều muối.

Đó là vì khi bạn tiêu thụ quá nhiều muối và không đủ nước, cơ thể bạn sẽ giải phóng một loại hormone chống bài niệu ngăn bạn đi tiểu và do đó ngăn cản quá trình giải độc.

Bằng cách tăng lượng nước nạp vào cơ thể, cơ thể sẽ giảm tiết hormone chống bài niệu và tăng lượng nước đi tiểu, loại bỏ nhiều nước và chất thải hơn. Tăng lượng thực phẩm giàu kali - giúp cân bằng một số tác dụng của natri - cũng có ích. Thực phẩm giàu kali bao gồm khoai tây, bí, đậu thận, chuối và rau bina.

Duy trì hoạt động

Tập thể dục thường xuyên - bất kể cân nặng cơ thể - có liên quan đến tuổi thọ cao hơn và giảm nguy cơ mắc nhiều tình trạng và bệnh tật, bao gồm bệnh tiểu đường type 2, bệnh tim, huyết áp cao và một số bệnh ung thư.

Mặc dù có một số cơ chế đằng sau lợi ích sức khỏe của việc tập thể dục, nhưng giảm viêm là một điểm chính. Bằng cách giảm viêm, tập thể dục có thể giúp các hệ thống trong cơ thể - bao gồm cả hệ thống giải độc - hoạt động bình thường và bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật.

Bạn nên đặt mục tiêu tập thể dục cường độ vừa phải ít nhất 150-300 phút mỗi tuần, chẳng hạn như đi bộ nhanh, hoặc hoạt động thể chất cường độ mạnh 75-150 phút mỗi tuần, chẳng hạn như chạy./.