Chuyển đổi số Cách tránh bị lừa đảo liên quan đến mã OTP Hiện nay, mật khẩu dùng 1 lần (hay còn gọi là mã OTP) đã trở thành một lớp bảo mật quan trọng, giúp bảo vệ tài khoản trực tuyến của chúng ta khỏi những truy cập trái phép. Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi đó, các hình thức lừa đảo liên quan đến mã OTP cũng ngày càng tinh vi và phức tạp hơn.

Mật khẩu dùng 1 lần (OTP) là một tính năng bảo mật quan trọng trong thời đại kỹ thuật số, giúp tăng cường bảo vệ cho các giao dịch trực tuyến cũng như thông tin đăng nhập tài khoản.

Bằng cách yêu cầu người dùng nhập một mã xác thực duy nhất được gửi đến thiết bị cá nhân, OTP giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép ngay cả khi mật khẩu chính bị lộ.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, đáng tiếc là những kẻ lừa đảo không ngừng tìm cách chiếm đoạt các mã OTP nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, tài chính hoặc thậm chí cả hai.

Chúng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân, chẳng hạn như giả mạo tin nhắn từ ngân hàng, dịch vụ thanh toán hoặc các nền tảng trực tuyến phổ biến nhằm dụ dỗ người dùng cung cấp mã OTP của họ.

Lừa đảo mã OTP là một trong những hình thức tấn công mới nổi nhưng lại tận dụng những chiến thuật cũ, chẳng hạn như lừa đảo qua email, tin nhắn SMS hoặc cuộc gọi giả mạo.

Để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ này, bạn cần hiểu rõ cách hoạt động của các chiêu trò lừa đảo OTP cũng như những biện pháp phòng tránh hiệu quả. Dưới đây là những điều quan trọng bạn cần biết để tránh trở thành nạn nhân.

Lừa đảo liên quan đến mã OTP là gì?

Những kẻ lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân chia sẻ mã OTP, sau đó khai thác mã này để truy cập trái phép vào tài khoản cá nhân, chiếm đoạt thông tin nhạy cảm hoặc thực hiện các giao dịch gian lận. Dưới đây là những phương thức phổ biến mà chúng thường sử dụng để đánh cắp OTP của bạn:

1. Lừa đảo qua mạng (Phishing)

Kẻ gian mạo danh các tổ chức hợp pháp như ngân hàng, tổ chức tín dụng, nhà bán lẻ trực tuyến hoặc nền tảng mạng xã hội bằng cách gửi email, tin nhắn SMS hoặc thông báo giả mạo.

Những tin nhắn này thường chứa nội dung mang tính khẩn cấp, yêu cầu bạn xác minh tài khoản, cập nhật thông tin hoặc giải quyết sự cố bảo mật. Khi nhấp vào liên kết đính kèm, bạn sẽ được dẫn đến một trang web giả mạo có giao diện giống hệt trang web chính thức và được yêu cầu nhập OTP của mình. Một khi bạn nhập mã, kẻ gian sẽ thu thập nó và sử dụng để chiếm quyền kiểm soát tài khoản của bạn.

2. Lừa đảo bằng giọng nói (Vishing hay Voice Phishing)

Đây là hình thức lừa đảo qua điện thoại, trong đó kẻ gian đóng giả nhân viên ngân hàng, đại diện dịch vụ khách hàng hoặc nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của một tổ chức uy tín.

Chúng thường gọi điện với lý do có giao dịch bất thường, cảnh báo rủi ro bảo mật hoặc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Sau khi tạo cảm giác hoang mang và cấp bách, kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu bạn cung cấp mã OTP "để xác minh danh tính" hoặc "bảo vệ tài khoản". Nếu bạn mắc bẫy và chia sẻ mã, chúng sẽ ngay lập tức sử dụng nó để đăng nhập và chiếm đoạt tài khoản của bạn.

3. Tấn công trung gian (Man-in-the-Middle Attack)

Đây là một phương pháp tinh vi hơn, trong đó kẻ tấn công chặn đứng quá trình trao đổi thông tin giữa bạn và nhà cung cấp dịch vụ hợp pháp.

Khi bạn yêu cầu OTP để đăng nhập hoặc xác nhận giao dịch, kẻ gian sẽ bí mật chặn tin nhắn chứa mã này trước khi bạn nhận được nó, sau đó sử dụng OTP để truy cập vào tài khoản của bạn mà bạn không hề hay biết.

Những cuộc tấn công kiểu này thường nhắm vào các mạng Wi-Fi công cộng hoặc sử dụng phần mềm độc hại để theo dõi dữ liệu cá nhân.

4. Tấn công hoán đổi SIM (SIM Swap Attack)

Trong một số trường hợp, kẻ lừa đảo có thể sử dụng kỹ thuật hoán đổi SIM để kiểm soát số điện thoại của bạn. Chúng liên hệ với nhà mạng, giả danh bạn và yêu cầu chuyển số điện thoại sang một thẻ SIM mới mà chúng sở hữu.

Một khi kiểm soát được số điện thoại của bạn, kẻ gian có thể yêu cầu mã OTP từ các dịch vụ trực tuyến, nhận mã trên thiết bị của chúng và sau đó truy cập vào tài khoản của bạn mà không gặp trở ngại nào.

Các hình thức lừa đảo liên quan đến mã OTP cũng ngày càng tinh vi và phức tạp hơn. Do đó, để bảo vệ bản thân khỏi những chiêu trò lừa đảo đánh cắp mã OTP, hãy luôn cảnh giác trước những dấu hiệu đáng ngờ. Ảnh: Internet.

Bất kể phương pháp nào được sử dụng, mục tiêu cuối cùng của kẻ gian là đánh cắp mã OTP để chiếm quyền kiểm soát tài khoản của bạn.

Nếu thành công, chúng không chỉ có thể thực hiện các giao dịch trái phép mà còn có nguy cơ đánh cắp danh tính, lừa đảo tài chính và gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền riêng tư của bạn. Vì vậy, hãy luôn cẩn trọng và cảnh giác trước những yêu cầu đáng ngờ liên quan đến mã OTP.

Cách nhận biết dấu hiệu của trò lừa đảo mã OTP

Để bảo vệ bản thân khỏi những chiêu trò lừa đảo đánh cắp mã OTP, hãy luôn cảnh giác trước những dấu hiệu đáng ngờ sau:

1. Yêu cầu bất ngờ và không hợp lý

Hãy nghi ngờ mọi tin nhắn, email hoặc cuộc gọi yêu cầu bạn cung cấp mã OTP mà bạn không hề yêu cầu trước đó. Các tổ chức hợp pháp, như ngân hàng hay nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến, chỉ gửi mã OTP khi bạn đang thực hiện giao dịch hoặc đăng nhập tài khoản. Nếu có ai đó chủ động yêu cầu bạn cung cấp mã, đó có thể là dấu hiệu của một trò lừa đảo.

2. Tạo cảm giác khẩn cấp và đe dọa

Kẻ lừa đảo thường sử dụng chiến thuật gây hoang mang, ép buộc nạn nhân phải hành động ngay lập tức. Chúng có thể tuyên bố rằng tài khoản của bạn sắp bị khóa, có giao dịch bất thường hoặc bạn sẽ mất quyền truy cập nếu không cung cấp OTP ngay lập tức. Đừng vội hoảng sợ, hãy bình tĩnh kiểm tra thông tin từ nguồn chính thức trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào.

3. Thông tin người gửi có dấu hiệu bất thường

Trước khi tin vào bất kỳ email hay tin nhắn nào, hãy kiểm tra kỹ địa chỉ email hoặc số điện thoại của người gửi. Kẻ gian thường giả mạo các tổ chức hợp pháp bằng cách sử dụng địa chỉ hoặc số liên lạc có vẻ đáng tin cậy nhưng bị thay đổi một hoặc vài ký tự nhỏ. Nếu bạn thấy điều gì đó bất thường, đừng trả lời hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào.

4. Liên kết đáng ngờ trong email hoặc tin nhắn

Nếu bạn nhận được một email hoặc tin nhắn chứa liên kết yêu cầu đăng nhập hoặc nhập OTP, đừng vội nhấp vào. Trước tiên, hãy di chuột qua liên kết để xem địa chỉ trang web URL thực sự có khớp với trang web chính thức hay không. Nếu liên kết có lỗi chính tả, chứa ký tự lạ hoặc trông không quen thuộc, rất có thể đó là trang web giả mạo được thiết kế để đánh cắp thông tin của bạn.

5. Lời chào chung chung và lỗi chính tả

Các tổ chức uy tín thường cá nhân hóa thông điệp gửi đến bạn, sử dụng đúng tên của bạn thay vì những lời chào chung chung như "Kính gửi quý khách hàng" hay "Dear user". Nếu một email có dấu hiệu không chuyên nghiệp, chứa lỗi chính tả hoặc lỗi ngữ pháp, khả năng cao đó là email lừa đảo.

Nếu bạn nhận được một yêu cầu đáng ngờ liên quan đến mã OTP, đừng vội làm theo. Hãy xác minh thông tin trực tiếp với tổ chức liên quan trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào để đảm bảo an toàn cho tài khoản và dữ liệu cá nhân của bạn.

Cách bảo vệ bản thân khỏi lừa đảo OTP

Giữ an toàn trước các vụ lừa đảo OTP đòi hỏi sự cảnh giác và thực hiện các biện pháp bảo mật trực tuyến hiệu quả. Dưới đây là những bước quan trọng giúp bạn bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân của mình:

1. Không bao giờ chia sẻ mã OTP

Mã OTP chỉ dành riêng cho bạn và không một tổ chức hợp pháp nào yêu cầu bạn cung cấp mã này qua điện thoại, email hoặc tin nhắn. Nếu nhận được yêu cầu như vậy, hãy ngay lập tức xác minh bằng cách liên hệ trực tiếp với tổ chức liên quan qua số điện thoại chính thức.

2. Luôn kích hoạt bảo mật xác thực đa yếu tố (MFA)

Ngoài OTP, bạn nên sử dụng các phương thức xác thực khác như ứng dụng xác thực hoặc khóa bảo mật vật lý để tăng cường bảo vệ tài khoản.

3. Cẩn thận với các liên kết đáng ngờ

Không bao giờ nhấp vào liên kết trong email hoặc tin nhắn văn bản không mong muốn. Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào, hãy kiểm tra kỹ địa chỉ URL hoặc truy cập trực tiếp vào trang web chính thức bằng cách nhập địa chỉ vào trình duyệt.

4. Cài đặt phần mềm bảo mật và cập nhật thường xuyên

Sử dụng phần mềm diệt virus và tường lửa để bảo vệ thiết bị khỏi các phần mềm độc hại có thể đánh cắp OTP hoặc thông tin cá nhân. Hãy cập nhật hệ điều hành và ứng dụng thường xuyên để vá các lỗ hổng bảo mật.

Nếu bạn nghi ngờ mình đã bị lừa đảo hoặc vô tình chia sẻ mã OTP, hãy hành động ngay để giảm thiểu thiệt hại:

- Đổi ngay mật khẩu trên tất cả các tài khoản liên quan: Nếu bạn sử dụng cùng một mật khẩu trên nhiều nền tảng, hãy thay đổi ngay lập tức để tránh nguy cơ bị tấn công hàng loạt.

- Thông báo với tổ chức quản lý tài khoản: Liên hệ với ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nền tảng trực tuyến bị ảnh hưởng để báo cáo sự việc. Họ có thể giúp bạn khóa tài khoản tạm thời, hoàn tác giao dịch gian lận hoặc hướng dẫn các bước bảo vệ bổ sung.

- Theo dõi tài khoản của bạn: Trong vài tuần hoặc vài tháng sau sự cố, hãy thường xuyên kiểm tra tài khoản ngân hàng, email và các dịch vụ trực tuyến để phát hiện bất kỳ hoạt động bất thường nào. Nếu thấy giao dịch đáng ngờ, hãy báo cáo ngay lập tức.

- Báo cáo với cơ quan chức năng: Hãy trình báo vụ việc với các cơ quan, tổ chức về an ninh mạng như Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an; hoặc Cục Cảnh sát hình sự (C02) trực thuộc Bộ Công An.

Tại mỗi địa phương, liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05). Việc này không chỉ giúp bạn có cơ hội khắc phục hậu quả mà còn góp phần ngăn chặn những kẻ lừa đảo tiếp tục hoạt động.