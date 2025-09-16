Chuyển đổi số Cách vệ sinh iPhone một cách an toàn Giữ cho iPhone luôn sạch sẽ không chỉ giúp thiết bị trông mới mẻ mà còn hạn chế vi khuẩn tích tụ. Tuy nhiên, vệ sinh sai cách có thể gây hại cho phần cứng. Dưới đây là cách vệ sinh iPhone một cách an toàn bạn nên biết.

iPhone từ lâu đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Từ túi quần, kệ bếp cho đến bàn làm việc hay thậm chí cả phòng tắm, thiết bị này luôn hiện diện ở mọi nơi, mọi lúc.

Chính vì vậy, chiếc điện thoại tưởng chừng vô hại này lại vô tình trở thành “ổ chứa” bụi bẩn và vi khuẩn mà nhiều người không hề hay biết. Việc lau sơ màn hình bằng vạt áo sau một ngày dài chỉ mang tính chất tạm thời, trong khi thực tế, iPhone cần được vệ sinh kỹ lưỡng và thường xuyên hơn để đảm bảo cả độ bền lẫn sự an toàn cho người dùng.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, trên bề mặt iPhone có thể tồn tại lượng vi khuẩn nhiều hơn cả bệ ngồi bồn cầu. Mỗi ngày, bạn cầm điện thoại trên tay, áp sát vào tai, hoặc để gần mặt hàng chục lần, điều này khiến nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn tăng lên đáng kể. Do đó, việc khử trùng iPhone không đơn thuần là giữ cho thiết bị sáng bóng, mà còn là biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Ảnh minh họa.

Ngoài yếu tố vệ sinh, bụi bẩn và mảnh vụn còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất hoạt động. Loa có thể bị tắc nghẽn khiến âm thanh méo mó, trong khi cổng sạc bị bụi bám lại dễ gây ra tình trạng kết nối kém hoặc sạc chập chờn. Một chiếc iPhone sạch sẽ không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng mà còn giúp hạn chế nguy cơ hỏng hóc do những nguyên nhân tưởng chừng nhỏ nhặt.

Tin vui là bạn không cần phải mang thiết bị đến trung tâm bảo hành hay Apple Store để được vệ sinh. Chỉ với vài bước đơn giản tại nhà, người dùng hoàn toàn có thể làm sạch iPhone một cách an toàn và hiệu quả, vừa bảo vệ thiết bị, vừa yên tâm hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Vệ sinh bên ngoài iPhone: Những lưu ý quan trọng để không làm hỏng máy

Trước khi bắt đầu làm sạch iPhone, việc đầu tiên người dùng cần làm là rút toàn bộ cáp và phụ kiện, đồng thời tắt nguồn thiết bị để đảm bảo an toàn. Nếu điện thoại đang được bọc trong ốp lưng, hãy tháo ốp ra. Cả iPhone và ốp lưng đều cần được vệ sinh, nhưng mỗi loại lại có cách chăm sóc khác nhau.

Dụng cụ hiệu quả và an toàn nhất chính là một miếng vải sợi nhỏ (microfiber). Trong trường hợp không có, bạn có thể thay thế bằng bất kỳ loại vải mềm, không xơ nào, chẳng hạn như vải lau kính hoặc vải dùng cho ống kính máy ảnh. Những loại vải này vừa đủ mềm để không gây trầy xước màn hình hay làm hỏng lớp phủ bảo vệ, vừa đủ hiệu quả để loại bỏ bụi bẩn và dấu vân tay. Phần lớn vết bẩn có thể được xử lý chỉ bằng vải khô. Tuy nhiên, với những vết cứng đầu hoặc khi cần khử trùng, bạn có thể làm ẩm vải bằng một chút nước hoặc cồn isopropyl 70% là lựa chọn an toàn hơn so với các dung dịch tẩy rửa mạnh.

Trước khi bắt đầu làm sạch iPhone, việc đầu tiên người dùng cần làm là rút toàn bộ cáp và phụ kiện, đồng thời tắt nguồn thiết bị để đảm bảo an toàn. Ảnh: Internet.

Một lưu ý quan trọng là tuyệt đối không xịt hoặc đổ trực tiếp chất lỏng lên iPhone. Chất lỏng có thể dễ dàng lọt vào các cổng kết nối, loa hoặc khe hở nhỏ, gây hỏng hóc nghiêm trọng. Ngoài ra, hãy tránh dùng hóa chất tẩy rửa như nước lau kính, thuốc tẩy, cũng như các vật liệu thô ráp như khăn giấy hay vải nhám, bởi chúng có thể làm hỏng màn hình và lớp phủ bảo vệ.

Đối với ốp lưng, cách vệ sinh sẽ phụ thuộc vào chất liệu. Với ốp silicon hoặc nhựa, bạn có thể rửa bằng nước xà phòng ấm, sau đó rửa sạch và để khô hoàn toàn trước khi lắp lại. Với ốp da, cần sự chăm sóc đặc biệt hơn, mỗi loại da có cách bảo dưỡng riêng, do đó tốt nhất là tham khảo hướng dẫn từ nhà sản xuất để tránh làm hỏng bề mặt.

Vệ sinh cổng sạc và lưới loa: Công việc nhỏ nhưng không thể xem nhẹ

Các cổng sạc và lưới loa của iPhone là nơi dễ bám bụi nhất, bởi chúng liên tục tiếp xúc với môi trường trong túi quần, túi xách hay bàn làm việc. Lâu ngày, bụi, xơ vải và mảnh vụn tích tụ có thể làm suy giảm chất lượng âm thanh, gây tình trạng ngắt kết nối khi sạc hoặc thậm chí khiến thiết bị quá nhiệt. Vì vậy, làm sạch khu vực này là bước quan trọng để duy trì hiệu suất ổn định cho iPhone.

Quá trình vệ sinh đòi hỏi sự kiên nhẫn và những công cụ thích hợp. Người dùng nên bắt đầu bằng một chiếc bàn chải lông mềm, khô, chẳng hạn bàn chải đánh răng loại mềm nhất hoặc bàn chải chuyên dụng cho thiết bị điện tử. Hãy nhẹ nhàng chải quanh cổng Lightning hoặc USB-C, lưới loa và micrô để loại bỏ bụi bẩn.

Làm sạch cổng sạc và lưới loa là bước quan trọng để duy trì hiệu suất ổn định cho iPhone.

Ảnh: Internet.

Điều cần lưu ý là không nên chà quá mạnh hoặc dùng lực chọc sâu vào bên trong, vì điều này có thể làm hỏng linh kiện. Với các vết bẩn “cứng đầu”, bạn có thể dùng tăm gỗ hoặc tăm nhựa để gỡ bỏ, nhưng cũng phải thao tác hết sức cẩn trọng.

Một nguyên tắc an toàn khác là tuyệt đối tránh dùng vật kim loại như kẹp giấy hay que lấy SIM. Những vật này có thể dễ dàng làm trầy xước hoặc phá hỏng mạch điện bên trong cổng kết nối. Tương tự, bình khí nén tưởng chừng tiện lợi nhưng lại tiềm ẩn rủi ro do áp lực mạnh có thể đẩy bụi sâu hơn vào khe hở hoặc làm hư hại các chi tiết mỏng manh.

Mặc dù việc vệ sinh cổng sạc và loa không mất nhiều thời gian, nhưng nếu làm sai cách, hậu quả lại khó lường. Do đó, tốt nhất là người dùng nên tuân thủ các phương pháp an toàn, kiên nhẫn, nhẹ nhàng và sử dụng đúng dụng cụ. Đây chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giữ cho iPhone luôn hoạt động trơn tru và bền bỉ./.