Cadillac CT4, CT5 thế hệ kế nhiệm sẽ thuần điện Ultium GM được cho là sẽ dừng thế hệ chạy xăng của Cadillac CT4 và CT5, chuyển sang sedan EV trên nền tảng BEV3 với hệ pin–động cơ Ultium, kiểu sportback, dự kiến ra mắt cuối thập kỷ.

Cadillac đang chuẩn bị khép lại kỷ nguyên động cơ đốt trong trên các sedan chủ lực CT4 và CT5. Theo thông tin do GM Authority đăng tải và được insideevs dẫn lại, thế hệ kế nhiệm của hai mẫu xe này có khả năng sẽ chuyển sang thuần điện, sử dụng nền tảng BEV3 cùng hệ pin và mô-tơ Ultium của General Motors. Thiết kế dự kiến theo hướng sportback, khác sedan ba khoang truyền thống.

Động lực chuyển đổi: doanh số sụt giảm, sedan EV còn dư địa

Trong bối cảnh SUV thống trị thị trường, sedan của Cadillac dù được giới chuyên môn đánh giá cao vẫn khó bứt phá về doanh số. Năm 2024, doanh số CT4 giảm 32% và CT5 giảm 20%, biến hai mẫu này thành những cái tên bán chậm nhất của thương hiệu, ngoại trừ Escalade IQ mới ra mắt. Điều này khiến kế hoạch dừng vòng đời CT4/CT5 chạy xăng không còn gây bất ngờ.

Dù đẩy mạnh dải SUV điện (như Optiq và Vistiq), Cadillac vẫn cần hiện diện trong phân khúc sedan EV—nơi lợi thế khí động học, chiều cao thấp và khối lượng nhẹ thường giúp phạm vi hoạt động tốt hơn. Đó là lý do sedan kế nhiệm CT4/CT5 được định hướng thuần điện.

Hình hài mới: sportback, điểm hông thấp, gợi liên tưởng Escala/Celestiq

GM Authority cho biết các mẫu kế nhiệm sẽ không còn là sedan ba khoang truyền thống mà áp dụng dáng sportback, với "điểm hông thấp" (low hip-point) nhằm tối ưu tư thế ngồi và khí động học. Kích thước được kỳ vọng tương đương CT5 và CT6, đồng thời phong cách tạo liên tưởng tới Cadillac Escala Concept hoặc Cadillac Celestiq.

1762152759862.png

Celestiq hiện là sedan siêu sang sản xuất giới hạn của Cadillac, giá từ ít nhất 340.000 đô la Mỹ (khoảng 8,29 tỷ VNĐ - giả định tỷ giá $1 ≈ 24.400 VNĐ). Những sedan điện mới được kỳ vọng kế thừa ngôn ngữ thiết kế, song ở mức giá tiếp cận hơn.

Nền tảng BEV3, hệ Ultium: lần đầu phổ cập trên sedan đại trà của Cadillac

Cadillac đã triển khai kiến trúc Ultium trên các mẫu EV như Lyriq, Optiq và Vistiq. Theo nguồn tin, các sedan kế nhiệm CT4 và CT5 sẽ dùng nền tảng BEV3 và hệ pin, mô-tơ Ultium—đặt chúng trở thành những sedan đầu tiên (ngoài Celestiq) khai thác đầy đủ hệ sinh thái phần cứng điện hóa của GM.

1762152744877.png

Phạm vi và hiệu năng: mục tiêu 350 dặm, tiềm năng V-Series/Blackwing

Các SUV cỡ lớn dùng Ultium của GM đã đạt phạm vi hoạt động từ 300 dặm trở lên (khoảng 483 km). Với lợi thế khí động học của thân xe thấp, một sedan EV Cadillac trong tương lai được kỳ vọng vươn tới khoảng 350 dặm (khoảng 563 km) trong điều kiện lý tưởng.

Về hiệu năng, thành công của các biến thể hiệu suất cao V-Series và Blackwing trên nền tảng động cơ đốt trong là tiền đề để kỳ vọng những cấu hình mạnh mẽ tương tự trên sedan điện. Cadillac hiện chuẩn bị ra mắt Lyriq-V công suất 615 mã lực, được cho là chiếc xe nhanh nhất của thương hiệu—gợi mở dư địa cho các biến thể sedan hiệu năng cao trong tương lai.

Thời điểm: sau vòng đời CT4/CT5 2026, dự kiến cuối thập kỷ

CT4 và CT5 vẫn đang được sản xuất cho đời 2026. Bởi vậy, nếu giữ nhịp phát triển sản phẩm, các sedan EV kế nhiệm nhiều khả năng xuất hiện vào giai đoạn gần cuối thập kỷ này. Mốc thời gian cụ thể chưa được Cadillac xác nhận.

Bảng tóm tắt thông tin chính (theo GM Authority/insideevs)

Mục Thông tin từ nguồn Định hướng hệ truyền động Thuần điện, không có kế hoạch cho động cơ đốt trong ở thế hệ mới Nền tảng/kỹ thuật BEV3; hệ pin và mô-tơ Ultium Thiết kế Sportback, điểm hông thấp; không phải sedan ba khoang truyền thống Kích thước dự kiến Tương đương Cadillac CT5 và Cadillac CT6 Liên hệ thiết kế Gợi liên tưởng Cadillac Escala Concept và Cadillac Celestiq Phạm vi kỳ vọng Khoảng 350 dặm (≈563 km), dựa trên lợi thế khí động học so với SUV Ultium (≥300 dặm, ≈483 km) Biến thể hiệu năng Có thể có cấu hình V-Series/Blackwing tương tự truyền thống; Lyriq-V 615 mã lực là tham chiếu hiệu năng hiện tại Thời điểm Có khả năng gần cuối thập kỷ, sau đời CT4/CT5 2026 Bối cảnh doanh số CT4 giảm 32%, CT5 giảm 20% trong năm 2024

Nhận định nhanh

Trong vòng dịch chuyển điện hóa của GM, sedan Cadillac thế hệ mới sẽ là phép thử chiến lược: kết hợp nền tảng Ultium với hình khối sportback nhằm cân bằng hiệu quả khí động học, phong cách và hiệu năng. Nếu đạt phạm vi khoảng 350 dặm và duy trì DNA hiệu suất của V-Series/Blackwing, Cadillac có cơ hội tái định vị chỗ đứng trong dải sedan vốn kén khách nhưng giàu tiềm năng về công nghệ.

Thông tin trong bài dựa trên GM Authority và insideevs. Các thông số kỹ thuật chi tiết, thời điểm ra mắt và giá bán sẽ cần chờ Cadillac công bố.