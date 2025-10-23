Cadillac Escalade IQ 2028: Tạm biệt CarPlay, Android Auto GM xác nhận sẽ loại bỏ Apple CarPlay và Android Auto trên các mẫu mới, bắt đầu bằng nền tảng tính toán tập trung ra mắt trên Cadillac Escalade IQ 2028; xe xăng chuyển đổi sau.

Cadillac Escalade IQ 2028 sẽ là mẫu xe đầu tiên của General Motors ra mắt nền tảng tính toán tập trung do hãng phát triển nội bộ, mở màn cho quá trình loại bỏ Apple CarPlay và Android Auto trên các mẫu mới. CEO Mary Barra xác nhận lộ trình này trong podcast Decoder của The Verge, đồng thời nhấn mạnh việc chuyển đổi sẽ không diễn ra ngay lập tức và không xảy ra trong vòng hai năm tới.

Các mẫu xe điện của GM đã ngừng hỗ trợ hai nền tảng phản chiếu điện thoại này. Với phần cứng mới, GM chuyển sang một hệ thống thông tin giải trí dựa trên phần mềm Google, áp dụng cho cả xe điện và xe dùng động cơ đốt trong khi đến vòng đời nâng cấp tương ứng. Đây là bước đi gây tranh luận: thuận lợi cho người dùng Android, nhưng đặt câu hỏi về trải nghiệm của nhóm người dùng iPhone vốn rất đông đảo.

GMC Yukon 2025 dẫn động 4 bánh, động cơ diesel

Bối cảnh công nghệ: từ phản chiếu điện thoại sang nền tảng tích hợp

Trong nhiều năm, CarPlay và Android Auto là “lối tắt” để đưa giao diện điện thoại lên màn hình trung tâm, tận dụng hệ sinh thái ứng dụng quen thuộc. GM chọn hướng khác: phát triển phần cứng và phần mềm trung tâm, tích hợp sâu các chức năng điều hướng, giải trí và kết nối, không phụ thuộc vào phản chiếu điện thoại. Theo xác nhận, nền tảng mới sẽ ra mắt trên Escalade IQ 2028 trước khi lan rộng sang danh mục Cadillac và các thương hiệu khác của GM.

Về mặt triết lý sản phẩm, cách tiếp cận này đặt chiếc xe ở vị trí “thiết bị số” tự chủ hơn, giảm sự phụ thuộc vào điện thoại. Đổi lại, trách nhiệm về hiệu năng, tính ổn định và trải nghiệm người dùng sẽ thuộc về hệ thống nhà sản xuất, thay vì chia sẻ với Apple hay Google qua cơ chế phản chiếu như trước đây.

Ngôn ngữ trải nghiệm: giao diện Google và sự thay đổi vai trò của điện thoại

Hệ thống mới của GM dựa trên phần mềm Google. Điều này hứa hẹn sự quen thuộc với người dùng hệ sinh thái Android, đặc biệt ở mặt điều hướng, âm nhạc và tìm kiếm. Tuy vậy, với người dùng iPhone, việc thiếu CarPlay đồng nghĩa mất đi cầu nối trực tiếp giữa điện thoại và màn hình xe. Vai trò của điện thoại chuyển sang kết nối dữ liệu và đồng bộ danh bạ/thư viện (nếu được hỗ trợ), còn phần trình bày và điều khiển thuộc về giao diện gốc của xe.

Yêu cầu đặt ra cho GM là duy trì logic điều khiển nhất quán, đơn giản hóa thao tác, cũng như đảm bảo các chức năng cốt lõi (bản đồ, gọi điện, nhắn tin rảnh tay, phát nhạc) hoạt động trơn tru ngay cả khi không có phản chiếu.

Khoang lái số: táp-lô là trung tâm điều khiển

Dù GM chưa công bố chi tiết thiết kế giao diện, trọng tâm sẽ là táp-lô số hóa và màn hình trung tâm. Với hướng đi không phản chiếu, menu, điều hướng giọng nói và kết nối dữ liệu phải đóng vai trò trụ cột. Trải nghiệm người dùng phụ thuộc vào cách GM tối ưu đường dẫn thao tác, khả năng cá nhân hóa hồ sơ lái xe, và mức độ tương thích với các dịch vụ phổ biến.

Giữ sự liền mạch giữa các tính năng là chìa khóa: chuyển tiếp cuộc gọi, tiếp tục lộ trình đang mở trên điện thoại (nếu được hỗ trợ), đồng bộ danh sách phát… Tất cả cần hoạt động nhất quán để thay thế thói quen CarPlay/Android Auto lâu năm.

Nền tảng tính toán tập trung: hiệu năng hệ thống là thước đo

GM xác nhận một “nền tảng tính toán tập trung” mới sẽ ra mắt cùng Escalade IQ 2028. Dù chưa công bố thông số phần cứng, ưu tiên kỹ thuật có thể dựa vào ba tiêu chí: tốc độ phản hồi giao diện, độ ổn định kết nối và khả năng xử lý đa tác vụ (điều hướng, giải trí, cuộc gọi) trong thời gian thực. Khi loại bỏ phản chiếu, mọi “điểm nghẽn” hiệu suất đều bộc lộ trực tiếp ở hệ thống gốc.

Yếu tố cập nhật phần mềm qua thời gian cũng trở nên quan trọng, bởi giao diện gốc cần được cải tiến và vá lỗi thường xuyên để theo kịp kỳ vọng của người dùng. Tốc độ khởi động nguội, độ mượt cảm ứng và duy trì kết nối dữ liệu ổn định là các bài kiểm tra thực dụng quyết định cảm nhận hàng ngày.

An toàn và công nghệ hỗ trợ: chờ dữ liệu chính thức

Bên cạnh thông tin về nền tảng tính toán, GM chưa công bố các chi tiết liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái hoặc đánh giá an toàn độc lập gắn với phần cứng mới. Vì vậy, mọi nhận định về tác động tới ADAS hay xếp hạng an toàn đều cần chờ công bố chính thức khi Escalade IQ 2028 ra mắt.

Giá trị sử dụng trong giai đoạn chuyển tiếp

Quá trình chuyển đổi không diễn ra ngay lập tức. Theo CEO Mary Barra, lộ trình này sẽ không diễn ra trong vòng hai năm tới, do đó người mua vẫn có thời gian để sở hữu xe GM còn hỗ trợ CarPlay/Android Auto trước khi tính năng này biến mất trên các mẫu mới. Khi nền tảng mới phổ biến sang các mẫu dùng động cơ đốt trong, các xe xăng cũng sẽ ngừng hỗ trợ hai hệ thống phản chiếu.

Về định vị giá trị, cách tiếp cận của GM đặt nặng sự thống nhất trải nghiệm và quyền chủ động phần mềm trong tay nhà sản xuất. Lợi ích có thể đến từ giao diện nhất quán và tích hợp sâu giữa các chức năng trên xe. Mặt khác, người dùng iPhone cần cân nhắc việc đánh đổi sự quen thuộc của CarPlay cho một hệ thống gốc dựa trên Google.

Cadillac Escalade IQ 2025

Kinh nghiệm người dùng: những điểm cần theo dõi khi ra mắt

Với Escalade IQ 2028 là mốc khởi đầu, các phép thử thực tế nên tập trung vào: khả năng dẫn đường tin cậy (tìm kiếm, cập nhật lộ trình), tích hợp cuộc gọi/nhắn tin rảnh tay, chất lượng âm thanh số, và tính liên tục khi chuyển đổi giữa mạng di động và Wi-Fi. Khả năng điều khiển giọng nói cũng là yếu tố then chốt để giảm xao nhãng khi lái.

Nhìn rộng hơn, sự thành công của bước chuyển phụ thuộc vào việc hệ thống gốc có mang lại cảm giác “quen mà mới”: đủ trực quan để người dùng không phải học lại từ đầu, và đủ thông minh để vượt qua tính tiện dụng vốn là lý do tồn tại của CarPlay/Android Auto.

Kết luận: đổi mới hay đánh cược, câu trả lời nằm ở thực tế sử dụng

Cadillac Escalade IQ 2028 đánh dấu bước ngoặt công nghệ của GM với nền tảng tính toán tập trung và hệ thống thông tin giải trí dựa trên phần mềm Google. Đây là hướng đi thống nhất trải nghiệm, giảm phụ thuộc vào phản chiếu điện thoại nhưng đồng thời đặt ra bài toán thuyết phục nhóm người dùng iPhone.

Ưu điểm

Trải nghiệm gốc trên xe có thể đồng nhất và tích hợp sâu hơn giữa điều hướng, giải trí, liên lạc.

Kiểm soát hoàn toàn chuỗi phần cứng/phần mềm, tạo nền tảng cho cải tiến và cập nhật dài hạn.

Thuận lợi cho người dùng Android vốn quen hệ sinh thái Google.

Hạn chế

Không còn Apple CarPlay và Android Auto trên các mẫu mới theo lộ trình, ảnh hưởng lớn tới nhóm người dùng iPhone.

Hiệu năng, độ ổn định và mức độ thân thiện của giao diện gốc phải chứng minh bằng trải nghiệm thực tế.

Giai đoạn chuyển tiếp đòi hỏi người mua cân nhắc kỹ theo nhu cầu kết nối hiện tại.

Khi Escalade IQ 2028 chính thức ra mắt, câu trả lời cuối cùng sẽ đến từ các phép thử thế giới thực: tốc độ, ổn định, độ dễ dùng và chất lượng dịch vụ tích hợp. Đó mới là thước đo quyết định cho một hệ sinh thái không còn dựa trên phản chiếu điện thoại.