CAHN thắng 2-0 PVF CAND, HLV Thạch Bảo Khanh: mạnh nhất

CAHN hạ PVF CAND 2-0 trong một trận đấu được định đoạt ở quãng cuối, qua đó nối dài chuỗi bất bại lên 9 vòng và vươn lên 20 điểm, bằng Ninh Bình nhưng kém hiệu số. Sau trận, HLV Thạch Bảo Khanh thừa nhận CAHN là đội bóng mạnh nhất V-League hiện tại.

HLV Thạch Bảo Khanh cho rằng CAHN là đội mạnh nhất hiện tại

Khoảnh khắc bước ngoặt: penalty phá thế cân bằng

PVF CAND đã giữ sạch lưới trong khoảng 2/3 thời gian thi đấu, trung thành với kế hoạch phòng ngự chủ động mà ban huấn luyện đề ra. Thế trận chỉ xoay chiều sau khi đội chủ nhà nhận bàn thua từ chấm penalty. Từ đó, nhịp độ thay đổi: PVF CAND buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ và để lộ khoảng trống phía sau.

CAHN tận dụng tối đa. Trong quãng ít phút sau quả phạt đền, đội khách ghi thêm bàn để ấn định thắng lợi 2-0, với các pha lập công được thực hiện bởi Alan và Đình Tiến.

Diễn biến và điểm nhấn

Hiệp 1: PVF CAND tổ chức khối phòng ngự chặt, bọc lót tốt, hạn chế cơ hội rõ rệt của CAHN.

Đầu hiệp 2 đến phút 60: Cục diện cân bằng, CAHN kiểm soát bóng nhưng chưa tạo được khác biệt.

Khoảng 2/3 thời gian trận: Bàn mở tỷ số từ chấm penalty cho CAHN phá vỡ thế bế tắc.

Ít phút sau: Khoảng trống lộ ra khi PVF CAND dâng cao và CAHN ấn định tỷ số 2-0 bằng pha lập công còn lại.

Góc chiến thuật: kế hoạch phòng ngự và cái giá của việc dâng cao

Thông điệp của PVF CAND rất rõ ràng: phòng ngự chủ động ngay từ đầu, siết chặt khoảng không gian trung lộ, ưu tiên bọc lót. Cách tiếp cận đó phát huy hiệu quả phần lớn thời gian khi họ vô hiệu hóa nhiều đợt lên bóng của CAHN.

Tuy nhiên, bàn thua từ chấm 11m buộc PVF CAND thay đổi cấu trúc: đẩy đội hình cao, tăng người cho mặt trận tấn công. Hệ quả là các khoảng trống xuất hiện sau lưng tuyến tiền vệ, nơi CAHN – sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia – đủ chất lượng để khai thác và kết liễu trận đấu.

Phát biểu đáng chú ý của HLV Thạch Bảo Khanh

“CAHN với tôi là đội bóng mạnh nhất giải đấu hiện tại, họ sở hữu trong đội hình rất nhiều tuyển thủ quốc gia chất lượng. Chiến thuật của chúng tôi đề ra ở trận đấu này là chủ động phòng ngự ngay từ đầu. Các học trò của tôi đã chơi tốt cho đến khi bị thủng lưới bởi bàn thắng từ chấm penalty.”

“Với tôi thì quả phạt đền đó có phần hơi nặng tay. Khi thua thì PVF CAND buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ dẫn đến việc để lộ khoảng trống ở hàng phòng ngự. Chúng tôi sẽ phải cải thiện điều này dù hôm nay đã chơi phòng ngự tốt hơn các vòng đấu trước.”

“Hiệp 1 PVF CAND đã chơi tốt, các cầu thủ bọc lót cho nhau và khiến cho CAHN không có nhiều cơ hội.”

Thống kê nổi bật

CAHN thắng 4/5 vòng gần nhất tại V-League.

CAHN bất bại 9 vòng liên tiếp; đạt 20 điểm, bằng Ninh Bình nhưng kém hiệu số.

PVF CAND không thắng 7 trận liên tiếp; đã không thể thắng ở 7/8 vòng từ đầu giải.

PVF CAND xếp thứ 11 với 7 điểm, hơn đội cuối bảng 1 điểm.

Tác động lên cuộc đua

Ba điểm giúp CAHN tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu khi có cùng 20 điểm với Ninh Bình, nhưng tạm xếp sau vì hiệu số phụ. Với PVF CAND, đây là thất bại thứ hai liên tiếp, kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 7 và giữ họ ở nửa dưới bảng xếp hạng.

PVF CAND đã không thể thắng 7/8 vòng đấu từ đầu giải

Tổng quan

Kết quả 2-0 phản ánh hai nửa trận đối lập: một PVF CAND chắc chắn khi kiên định với khối phòng ngự, và một PVF CAND mong manh khi phải mạo hiểm dâng cao. Với chất lượng nhân sự và sự hiệu quả ở thời điểm quyết định, CAHN cho thấy lý do họ được đánh giá là đội bóng mạnh nhất giải đấu hiện tại.