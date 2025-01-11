CAHN thắng PVF-CAND 2-0, HLV Polking nói về kiểm soát CAHN kiểm soát 60,8% bóng, 17 cú sút nhưng chỉ khai thông ở phút 76 từ penalty của Alan; Trần Đình Tiến ấn định 2-0. HLV Polking nói về xoay tua, lịch dày.

Phải đến phút 76, thế bế tắc mới bị phá vỡ. Alan thực hiện chuẩn xác quả penalty trước khi Trần Đình Tiến – vào sân từ ghế dự bị – khép lại chiến thắng 2-0 cho CAHN ở phút thi đấu cuối cùng. Đó là phần thưởng cho 90 phút kiểm soát thế trận mà HLV Mano Polking nhấn mạnh ngay sau trận.

Diễn biến chính: áp lực liên tục, bàn mở tỷ số đến từ chấm 11m

Theo Fstats, CAHN kiểm soát bóng 60,8% và tung ra 17 cú sút. Dù vậy, đội bóng của HLV Mano Polking phải chờ đến phút 76 mới có bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền của Alan. Ở phút thi đấu cuối cùng, Trần Đình Tiến ghi bàn ấn định 2-0, khóa lại trận đấu mà đội chủ nhà nắm thế chủ động phần lớn thời gian.

HLV Mano Polking nói về cách tiếp cận: “Ngay từ phút đầu tiên, chúng tôi đã kiểm soát rất tốt thế trận. Toàn đội làm chủ gần như mọi pha bóng, chỉ là còn thiếu bàn thắng mở tỷ số. Khi đã có bàn dẫn, đối thủ dâng lên tấn công nhiều hơn, nên bàn thắng thứ hai mang ý nghĩa rất quan trọng để đảm bảo chiến thắng. Tôi hài lòng với màn trình diễn hôm nay, các cầu thủ đã kiểm soát trận đấu suốt 90 phút.”

Phân tích chiến thuật: kiểm soát bóng, lối chơi kiên nhẫn trước khối phòng ngự thấp

Trục ý tưởng của CAHN là kiểm soát bóng và giữ nhịp để bào mòn khối phòng ngự lùi sâu của PVF-CAND. Khi khoảng trống bị thu hẹp, cơ hội rõ ràng không dễ xuất hiện, và bàn thắng mở tỷ số trở thành yếu tố quyết định để buộc đối thủ phải dâng cao – đúng như cách trận đấu đã xoay chiều sau phút 76.

HLV Mano Polking cho biết ông đã có điều chỉnh trong giờ nghỉ: “Trong giờ nghỉ giữa hiệp, tôi đã trao đổi với các cầu thủ, điều chỉnh để tạo ra thêm cơ hội và yêu cầu sút nhiều hơn. Khi đối thủ lùi sâu, bàn thắng mở tỷ số là điều quyết định, bởi khi họ buộc phải dâng cao, khoảng trống sẽ xuất hiện.”

Những con số chọn lọc

Cầm bóng: 60,8% (theo Fstats)

Tổng cú sút: 17

Bàn thắng: Alan 76' (penalty), Trần Đình Tiến 90'

Phản ứng sau trận: tôn trọng đối thủ, khẳng định quyền kiểm soát

Trước nhận định của HLV Thạch Bảo Khanh rằng PVF-CAND đã gây khó khăn cho CAHN trong 70 phút đầu, HLV Mano Polking nói: “Tôi thì không thấy vậy, nhưng tôi tôn trọng ý kiến của ông ấy. Tôi vẫn tin rằng chúng tôi kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu. Nếu ý bạn là họ phòng ngự tốt, thì đúng là vậy. Họ đã phòng ngự chắc chắn, đó là lý do vì sao chúng tôi khó tạo ra cơ hội rõ ràng dù vẫn chiếm ưu thế.”

Nguồn tin liên quan cũng cho biết HLV Thạch Bảo Khanh khẳng định CAHN là đội hay nhất V-League hiện tại.

Lịch thi đấu dày: xoay tua lực lượng và mục tiêu tích lũy kinh nghiệm

Nhìn về chặng đường sắp tới, HLV Mano Polking bày tỏ sự hứng khởi trước lịch thi đấu dày đặc: “Dĩ nhiên là không dễ, nhưng chúng tôi đã biết điều đó từ trước. Đây là cái giá của việc vô địch Cúp Quốc gia mùa trước và cho thấy sự tiến bộ của đội bóng. Nhiều giải đấu hơn, nhiều thử thách hơn, nhưng chúng tôi hạnh phúc vì được tham dự, vì tin rằng gặp đối thủ mạnh sẽ giúp đội phát triển hơn. Trải nghiệm này thật tuyệt vời cho các cầu thủ. Chúng tôi hạnh phúc khi được thi đấu ở nhiều đấu trường, vì điều đó nghĩa là chúng tôi đang đại diện cho Việt Nam. Đó là niềm tự hào rất lớn.”

Về quản trị nhân sự, ông tiết lộ kế hoạch phân bổ lực lượng: “Chúng tôi sẽ ưu tiên các ngoại binh ở các giải quốc tế và cho nhóm cầu thủ nội được nghỉ.” Cách tiếp cận này nhấn mạnh mục tiêu cạnh tranh ở môi trường châu lục đồng thời bảo toàn thể trạng cho trục nội binh trong lịch thi đấu dồn dập.

Tổng kết

Hai bàn muộn không chỉ xác nhận ưu thế kiểm soát của CAHN, mà còn cho thấy độ kiên nhẫn trong cách giải mã khối phòng ngự thấp. Với hệ quy chiếu rõ ràng từ HLV Mano Polking – kiểm soát, điều chỉnh và dứt điểm nhiều hơn – CAHN khép lại trận đấu theo đúng kịch bản họ mong muốn, đồng thời sẵn sàng bước vào chuỗi trận căng thẳng bằng kế hoạch xoay tua được chuẩn bị trước.