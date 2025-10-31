CAHN vs PVF CAND 19h15: Trực tiếp VTV5, mục tiêu 3 điểm CAHN đặt mục tiêu thắng ở vòng 9 V-League 2025/2026 để bám đuổi Ninh Bình FC, trong bối cảnh vắng Lê Văn Đô và thủ môn Filip Nguyễn. Trận đấu diễn ra 19h15 tại Hàng Đẫy, trực tiếp trên VTV5.

19h15 hôm nay 31/10 tại Hàng Đẫy, CAHN bước ra vòng 9 V-League 2025/2026 với mục tiêu rõ ràng: 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Ninh Bình FC. Trận đấu được trực tiếp trên VTV5.

Bối cảnh trước giờ bóng lăn

CAHN đang sở hữu 17 điểm, kém Ninh Bình FC 3 điểm nhưng đá ít hơn một trận. Đây là quãng thời gian bản lề để đội bóng của HLV Polking tích lũy điểm số trước khi phải chia lực lượng cho hai đấu trường quốc tế là AFC Champions League Two và Cúp CLB Đông Nam Á.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND mới có 7 điểm. Sự chênh lệch về chất lượng đội hình và kinh nghiệm là có thật, nhưng một kết quả hòa trên sân Hàng Đẫy cũng đã được xem là bất ngờ tích cực với thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh.

Thước đo bản lĩnh của CAHN

Vòng trước, CAHN thắng Công an TP HCM 1-0 trong trận derby dù mất người từ phút 21 (Lê Văn Đô nhận thẻ đỏ). Chiến thắng tối thiểu trong thế thiếu người cho thấy năng lực quản trị trạng thái trận đấu và bản lĩnh đường dài của đội bóng thủ đô.

Trước PVF-CAND, khó khăn nhân sự vẫn hiện hữu: Lê Văn Đô bị treo giò và thủ môn Filip Nguyễn vắng mặt vì chấn thương. Trọng trách định đoạt thế trận sẽ dồn lên cặp tiền đạo được đánh giá là "xuất sắc nhất V-League hiện tại" theo kỳ vọng nội bộ: Leo Artur và Alan. Họ là điểm tựa để CAHN hiện thực hóa mục tiêu 3 điểm, nhất là khi lịch thi đấu sắp tới đòi hỏi sự xoay tua tính toán.

PVF-CAND và bài học từ trận thua Ninh Bình

PVF-CAND vừa thua 1-3 trước Ninh Bình ngay trên sân nhà, dù đã có bàn dẫn trước. Kịch bản đó phơi bày sự non kinh nghiệm trong quản lý lợi thế. Dẫu vậy, trận đấu tại Hàng Đẫy lại mở ra cơ hội rèn giũa quan trọng cho các cầu thủ trẻ như Xuân Bắc, Thanh Nhàn và Hiểu Minh. Chỉ cần đứng vững và tận dụng tốt những khoảnh khắc chuyển trạng thái, mục tiêu 1 điểm đã là kết quả đáng khích lệ với đội khách.

Tác động tới cuộc đua

Với 17 điểm và một trận chưa đá, CAHN hiểu rằng chiến thắng trước PVF-CAND sẽ giữ nhịp bám đuổi Ninh Bình FC. Ở giai đoạn tích lũy điểm trước khi bung sức cho mặt trận châu lục và khu vực, mỗi chiến thắng trên sân nhà Hàng Đẫy đều mang ý nghĩa gấp đôi: vừa tạo khoảng cách an toàn nhóm bám đuổi, vừa giảm tải áp lực xoay vòng lực lượng.

Thông tin trận đấu

Thời gian: 19h15 ngày 31/10/2025

Địa điểm: SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội

Giải đấu: Vòng 9 V-League 2025/2026

Kênh trực tiếp: VTV5

Đội hình dự kiến

CAHN

Thành Vinh, Lý Đức, Đình Trọng, Cao Pendant Quang Vinh, Minh Phúc, Đình Bắc, Mauk, Thành Long, Vitao, Quang Hải, Alan.

PVF CAND

Sỹ Huy, Thái Quý, Eyenga, Hiểu Minh, Văn Chưởng, Anh Quân, Mpande, Công Đến, Thanh Nhàn, Amarildo, Xuân Bắc.

Góc nhìn then chốt