Cái giá cho 'đôi bạn cùng tiến' bằng... buôn ma túy!

(Baonghean.vn) -Từng bị kết án tù nhưng cặp đôi Dũng, Lực vẫn cấu kết với nhau đi buôn ma túy. Kết cục, đôi bạn “cùng tiến” ấy phải chia nhau 40 năm tù.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (SN 1989), trú xã Đức Hương, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Lực (SN 1993), trú xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Dũng và Lực là bạn bè, quen biết lâu năm khi cả hai cùng làm thuê trong miền Nam. Cuối tháng 7/2021, Dũng liên lạc với Lực rủ nhau làm ăn và cho biết có ma túy, nếu Lực giới thiệu được cho ai mua ma túy sẽ cho tiền.

Sau đó, Lực đã giới thiệu và kết nối để Dũng bán ma túy cho người đàn ông tên Thảo ở huyện Tân Kỳ. Qua trao đổi, Thảo đặt mua của Dũng 500 gam ma túy, giá 100 triệu đồng.

Để có “hàng” bán cho khách, ngày 7/8/2021, Dũng đi đến khu vực chợ Bộng, huyện Vũ Quang mua của một người đàn ông không rõ lai lịch 300 gam với giá 57 triệu đồng.

Sáng sớm hôm sau Dũng cùng vợ con đi từ Hà Tĩnh sang huyện Tân Kỳ - Nghệ An. Sau khi ăn cơm tại nhà bố mẹ vợ, Dũng nhờ Lực chở đến nhà Thảo để giao ma túy.

Tuy nhiên, khi đến thì Thảo không ở nhà. Do đó, cả hai đi đến khu vực đường đất thuộc xã Tân Long thì bị Công an huyện Tân Kỳ ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Thấy lực lượng chức năng, Dũng liền vứt ma túy vào bụi cây ven đường nhưng bị công an phát hiện. Tang vật trong vụ án là hơn 300 gam.

Tại phiên tòa, trong khi Dũng thừa nhận hành vi phạm tội thì Lực chối tội. Lực khai không biết việc mua bán ma túy của Dũng và khách. Tuy nhiên, sau đó Lực thừa nhận hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của 2 bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Hai bị cáo đều từng có tiền án. Bị cáo Dũng bị kết án 9 năm 6 tháng tù về tội "Cướp tài sản" và "Bắt giữ người trái pháp luật". Bị cáo Lực từng bị kết án 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Trộm cắp tài sản". Hành vi của bị cáo là giúp sức cho Dũng mua bán ma túy.

Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Tiến Dũng và Hoàng Văn Lực mỗi bị cáo 20 năm tù.