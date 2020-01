Cái kết có hậu với 4 phóng viên Đài TT-TH Quỳ Hợp từng bị chấm dứt hợp đồng

(Baonghean.vn) - Theo chị Phạm Thị O trình bày: ngày 20/6/2012, chị ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn tại Công ty X, chức vụ Kế toán với mức lương 6 triệu đồng/ tháng. Ngày 25/5/2016 công ty bị mất một chiếc máy in. Ban lãnh đạo công ty cho rằng chị O đã trộm chiếc máy in đó với lí do buổi chiều 25/5 chỉ có chị O là ra về muộn nhất do phải làm sổ sách kế toán. Ngày 26/5/2016 giám đốc công ty ra quyết định sa thải đối với chị O vì đã có hành vi trộm cắp tài sản theo quy định tại điều 126 BLLĐ. Nhận được quyết định, chị O không đồng ý, cho rằng công ty chưa suy xét vấn đề thấu đáo mà đã vội kết luận sai cho chị.