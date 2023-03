Cái kết của người đàn ông trưởng thành 3 lần vào tù ra tội

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean)- 35 tuổi, độ tuổi trưởng thành của một người đàn ông, đáng ra Nguyễn Đình Sỹ sẽ là chỗ dựa vững vàng cho vợ con, mẹ già. Song, với lối sống buông thả, Sỹ liên tục vào tù ra tội, trở thành gánh nặng cho gia đình. Đáng nói, lần này Sỹ bị bắt khi vừa ra tù 6 tháng.

Lần thứ 4 vào tù

Theo người thân, năm 2010, khi đã lập gia đình và lên chức bố nhưng Nguyễn Đình Sỹ lại dính vào vụ trộm cắp tài sản và bị Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương xử phạt 9 tháng tù giam. Đúng 1 năm sau ngày ra tù, Sỹ tiếp tục lĩnh án 14 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”. Khi Sỹ chấp hành xong hình phạt tù này thì người vợ sinh thêm đứa con thứ 2. Thay vì quay đầu hoàn lương, tu chí làm ăn để lo cho vợ con, vun vén gia đình thì Sỹ lại dính vào ma túy. Kết cục cho hành vi vi phạm pháp luật đó là việc Sỹ bị tòa tuyên mức án 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” vào năm 2015.

Ra tù chưa được bao lâu, Sỹ lại chứng nào tật nấy, tiếp tục bị bắt vì liên quan đến vụ vận chuyển hơn 1,1 kg ma túy. Theo hồ sơ vụ án, ngày 26/7/2022, Sỹ được người đàn ông tên Trần Văn Tài (trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) đặt vấn đề thuê đến khu vực khe Đá Cục, thuộc xã Thanh Thủy để “lấy hàng”, hứa trả tiền công từ 5 đến 7 triệu đồng. Sáng hôm sau, theo chỉ đạo của Tài, Sỹ vội vã vào khu vực khe, suối đợi lấy “hàng”. Sau nhiều tiếng chờ đợi, đến chiều Sỹ mới thấy một người đàn ông đem “hàng” đến giao. Sau khi giao tiền để lấy ma túy, Sỹ đem về nhà cất giấu.

Ngày hôm sau, Sỹ bỏ túi chứa ma túy vào cốp xe máy rồi đi giao cho Tài. Trên đường đi, Sỹ thấy công an ra tín hiệu dừng xe nên vội vứt lại chiếc xe máy để bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ Sỹ, kiểm tra trong cốp xe máy có hơn 1,1 kg ma túy. Từ lời khai của Sỹ, công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Tài. Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận có nhờ Sỹ đi mua rùa vàng của người Lào nhưng không được. Tài không thừa nhận việc thuê Sỹ đi nhận ma túy, ngoài lời khai của Sỹ không có bằng chứng nào khác nên cơ quan chức năng không có căn cứ để xử lý đối tượng Tài. Theo đó, Nguyễn Đình Sỹ bị đưa ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Gánh nặng cho người thân

Trong phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Đình Sỹ (35 tuổi), trú xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, diễn ra vào ngày 15/3/2023, nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh người mẹ già của bị cáo năm nay đã gần 70 tuổi nhiều lần ôm mặt khóc nức nở vì đứa con tội lỗi. Ngồi cạnh bà là người vợ trẻ của Sỹ. Chị này do bị bệnh tâm thần nên nhiều lúc không làm chủ được hành vi, có những phát ngôn thiếu kiểm soát. Do đó, Hội đồng xét xử phải đề nghị lực lượng bảo vệ tòa đưa chị ra ngoài hành lang tòa.

Bà Nguyễn Thị L. (mẹ Sỹ) mặc dù đã quá quen với việc phải ra chốn công đường chứng kiến “quý tử” bị tòa xét xử về các tội danh khác nhau, nhưng lần này người mẹ ấy không khỏi xót xa vì không biết liệu mình có còn cơ hội gặp con thêm lần nào nữa không?. Tuổi cao, sức yếu, lẽ ra bà L. được sống an nhàn bên con cháu, nhưng thật không ngờ, đứa con trai thứ 7 trong số 9 đứa con của vợ chồng bà lại trượt dài trong tội lỗi.

Gặp con trai khi tòa vào nghị án, người mẹ ấy liên tục lau nước mắt. Có lẽ bao nhiêu lời nhắn nhủ, mong mỏi bà đã nhiều lần nói với con. Do đó, hôm nay bà chỉ biết khóc trong bất lực. Người vợ bị bệnh tâm thần của bị cáo sau những câu trách móc chồng cũng ra ngoài hành lang ngồi thẫn thờ. Theo người thân, do Sỹ nhiều lần ngồi tù nên hầu như mọi công việc, gánh nặng trong gia đình đều dồn lên vai người vợ trẻ sinh năm 1991. Không rõ do áp lực gia đình hay buồn rầu việc người chồng vào tù ra tội mà người phụ nữ ấy đổ bệnh tâm thần. Mới đầu bệnh tình ở mức nhẹ nhưng càng về sau thì càng nặng.

Thương con dâu, bà L. lại trông cháu để người thân đưa chị xuống bệnh viện thăm khám, lấy thuốc. Nhưng rồi, chạy chữa mãi mà bệnh tình chị không thuyên giảm khiến cuộc sống của gia đình càng thêm khó khăn, hai đứa con thơ phải nhờ cậy ông bà, người thân nuôi nấng.

Ngày về còn xa

Khác với tâm trạng của người thân, tại phiên tòa Nguyễn Đình Sỹ tỏ ra khá bình thản. Bị cáo không thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy. Sỹ khai chỉ giúp người đàn ông tên Tài đi “lấy hàng” và không biết bên trong là gì, khi bị bắt mới biết là ma túy. Tuy nhiên, khi bị tòa xét hỏi vì sao không biết bên trong gói hàng có ma túy nhưng lúc gặp công an lại vứt xe bỏ chạy thì bị cáo im lặng.

Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo Sỹ không thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy như cáo buộc của Viện Kiểm sát truy tố. Tuy nhiên, trong lời nói sau cùng bị cáo đã xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để về chăm sóc mẹ, nuôi con và lo cho vợ bị bệnh tâm thần.

Hội đồng xét xử nhận định, dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu điều tra thu thập được, lời khai ban đầu của bị cáo, biên bản khám nghiệm hiện trường… khẳng định việc truy tố bị cáo về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội. Trong vụ án này bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nhưng lại có tình tiết tăng nặng là tái phạm. Sau khi cân nhắc toàn diện vụ án tòa tuyên phạt Nguyễn Đình Sỹ tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Với hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Đình Sỹ đã phải nhận bản án thích đáng và ngày về của Sỹ còn xa. Qua đây, mong rằng, sẽ là lời thức tỉnh cho những ai trót lầm đường, lạc lối, hãy biết quay đầu khi chưa quá muộn.