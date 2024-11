Pháp luật Cải tạo đất và phục hồi đất theo luật mới được thực hiện theo nội dung gì? Cải tạo đất và phục hồi đất theo luật mới được thực hiện theo nội dung gì?. Vấn đề quan tâm của ông Hoàng Văn Hiếu (Nghi Lộc, Nghệ An).

Trả lời: Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Đất đai 2024 thì cải tạo đất và phục hồi đất được hiểu là việc áp dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật, cơ giới, sinh học, hữu cơ tác động vào đất để xử lý đất bị ô nhiễm, phục hồi đất bị thoái hóa.

Cải tạo đất và phục hồi đất theo luật mới được thực hiện theo Điều 54 Luật Đất đai 2024 quy định Bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất như sau:

1. Nội dung bảo vệ, cải tạo và phục hồi đất bao gồm:

a) Phân loại các khu vực đất đã được khoanh vùng theo quy định tại điểm c, khoản 1, điểm c, khoản 2 và điểm c, khoản 3, Điều 53 của Luật này;

b) Tổng hợp, xác định phạm vi, mức độ cần bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất theo từng khu vực đất đã được phân loại tại điểm a khoản này;

c) Lập kế hoạch và lộ trình thực hiện bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đối với các khu vực đất đã được xác định tại điểm b khoản này;

d) Xác định các biện pháp kỹ thuật, giải pháp kinh tế, xã hội kèm theo các phân tích để lựa chọn phương án tối ưu và quyết định phương án thực hiện;

đ) Lập báo cáo kết quả thực hiện bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất;

e) Giám sát, kiểm soát quá trình xử lý, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất.

2. Lập bản đồ các khu vực đất đã thực hiện bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; xây dựng và cập nhật dữ liệu về bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

3. Kiểm soát các khu vực đất bị thoái hóa, ô nhiễm chưa được bảo vệ, cải tạo, phục hồi theo quy định khoản 1 Điều này bao gồm khoanh vùng, cảnh báo, không cho phép hoặc hạn chế hoạt động trên đất nhằm giảm thiểu tác động xấu đến đất.

Như vậy, theo quy định trên, hoạt động cải tạo đất và phục hồi đất theo luật mới được thực hiện theo các nội dung sau đây:

(1) Phân loại các khu vực đất đã được khoanh vùng;

(2) Tổng hợp, xác định phạm vi, mức độ cần bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất theo từng khu vực đất đã được phân loại;

(3) Lập kế hoạch và lộ trình thực hiện bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đối với các khu vực đất đã được xác định;

(4) Xác định các biện pháp kỹ thuật, giải pháp kinh tế, xã hội kèm theo các phân tích để lựa chọn phương án tối ưu và quyết định phương án thực hiện;

(5) Lập báo cáo kết quả thực hiện bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất;

(6) Giám sát, kiểm soát quá trình xử lý, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất.