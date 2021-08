Cãi vã sau khi uống rượu, chồng giết vợ rồi đâm công an trọng thương

Chiều tối 3/8, Công an thị xã Phú Mỹ phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ án mạng khiến 1 người chết.

Nghi can gây án là Phan Minh Hoàng (SN 1987, trú tại tổ 1, ấp Phước Tấn, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ), chồng của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h, sau khi đi nhậu về, Hoàng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với vợ là chị N.T.Đ (SN 1982).

Trong lúc lời qua tiếng lại, Hoàng cầm trên tay 2 con dao Thái Lan đe dọa rồi ép chị Đ. xuống nền đất, cắt vào vùng cổ nạn nhân. Tại đây, khi chị Đ. van xin, kêu cứu thì bất ngờ Hoàng đâm một nhát vào vùng bụng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Quang Hưng

Phát hiện sự việc, người dân liền báo cho công an địa phương. Khoảng 15 phút sau, cán bộ công an xã Tân Hòa đến hiện trường bắn chỉ thiên, yêu cầu Hoàng buông hung khí, nhưng Hoàng không chấp hành mà lao vào đâm 1 chiến sĩ công an bị thương.