Kinh tế Cấm các phương tiện đi qua cầu Cửa Hội từ 6h ngày 25/8 Do ảnh hưởng của bão số 5, cơ quan chức năng quyết định cấm người và phương tiện đi qua cầu Cửa Hội, nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh từ 6h ngày 25/8.

Ngày 24/8, Sở Xây dựng Hà Tĩnh đã ban hành Công văn số 4340/TB-SXD về việc tạm dừng lưu thông trên công trình cầu Cửa Hội, ứng phó sự cố, thiên tai do bão số 5 gây ra.

Công văn số 4340/TB-SXD về việc tạm dừng lưu thông trên công trình cầu Cửa Hội.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại trên công trình cầu Cửa Hội (bắc qua sông Lam, nối tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An); Sở Xây dựng Hà Tĩnh yêu cầu tạm dừng lưu thông đối với người và mọi phương tiện qua cầu Cửa Hội (trừ các phương tiện ưu tiên theo quy định và phương tiện phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai của cơ quan có thẩm quyền) kể từ 6 giờ sáng ngày 25/8/2025 cho đến khi đảm bảo điều kiện an toàn qua cầu theo quy định.

Giao đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình cầu Cửa Hội (Công ty cổ phần 487): Tổ chức thực hiện việc rào chắn, bố trí trực cảnh báo, cảnh giới 24/24h tại các vị trí rào chắn đảm bảo an toàn, tuân thủ các quy định hiện hành; tổ chức cảnh báo, phân luồng từ xa (tại các khu vực nút giao hai đầu công trình); tuyệt đối không để người, phương tiện lưu thông qua cầu trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Cầu Cửa Hội nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Quang An

Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản của Sở Xây dựng Hà Tĩnh và đã chỉ đạo các lực lượng, đơn vị phối hợp để tuyên truyền cho người dân biết thông tin này cũng như cắt cử lực lượng túc trực trên cầu Cửa Hội, không cho phép người dân lưu thông trong thời gian chịu ảnh hưởng của bão số 5 để đảm bảo an toàn.

Theo dự báo, bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh, mang theo gió mạnh và mưa lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đường ven biển, trong đó có cầu Cửa Hội.