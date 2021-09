Cam sớm Con Cuông vào vụ thu hoạch

(Baonghean.vn) - Nhiều diện tích cam BH ở huyện Con Cuông đang bắt đầu vào vụ thu hoạch. So với những năm trước, mùa thu hoạch này nhà vườn kém vui bởi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên không có thương lái đến thu mua, giá cả cũng thấp hơn nhiều so với những năm trước.