Xã hội Cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An ủng hộ đồng bào bị lũ lụt Sáng 11/9, Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiệt hại do bão số 3 gây ra và hoàn lưu bão gây mưa lớn tại các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa.

Trong các ngày từ 6/9 – 9/9/2024, cơn bão số 3 (Yagi) đã đổ bộ vào các địa phương ven biển phía Bắc (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình,...) và gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các tỉnh, thành phố mà cơn bão đi qua. Đồng thời, hoàn lưu sau bão cũng khiến nhiều tỉnh, thành phố có mưa lớn gây ngập lụt và lũ quét, sạt lở đất, sập cầu… tiếp tục gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với người dân và tài sản ở nhiều địa phương khu vực miền Bắc.

Hàng nghìn hộ dân cũng đã bị ngập nước tại huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ). Ảnh: Đức Hoàng - Vietnamnet

Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An, với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ đùm bọc nhân dân vùng bị thiên tai lũ lụt, Cơ quan Đảng ủy Khối đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức quyên góp, ủng hộ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây ra.

Cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối đã quyên góp được số tiền 13,8 triệu đồng. Ảnh: Kim Dung

Đồng chí Hoàng Văn Nhiên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chia sẻ: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta được biết hậu quả do cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão gây ra cho các tỉnh miền Bắc rất nặng nề. Có thôn bị san phẳng khiến hàng trăm người chết và mất tích, nhiều khu vực hiện vẫn còn ngập sâu trong biển nước, hàng loạt các sự cố như sập cầu, lũ quét… vẫn đang tàn phá, ảnh hưởng đến tính mạng và cuộc sống của người dân miền Bắc. Trên tinh thần đó, mong rằng tất cả chúng ta góp phần chia sẻ những khó khăn cho đồng bào ở những nơi đang chịu ảnh hưởng của bão lũ...”

Với tinh thần sẻ chia, với nghĩa tình đồng bào ấm áp, 24 cán bộ, công chức Cơ quan Đảng ủy Khối đã quyên góp được số tiền 13,8 triệu đồng. Số tiền này sẽ được chuyển về tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An.