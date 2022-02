Cán bộ hải quan 'nhận hơn 800 triệu đồng' bảo kê xăng lậu

Hành vi của ông Thụy (58 tuổi) bị Công an Đồng Nai nêu trong kết luận điều tra vừa hoàn tất, đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ theo khoản 3 Điều 354 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 15-20 năm tù.

Cáo buộc được đưa ra sau một năm Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện chuyên án 920G triệt phá đường dây buôn lậu, làm giả 200 triệu lít xăng.

Là người cầm đầu vụ án, Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh); Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, quê Vĩnh Long); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 70 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu theo khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 12-20 năm tù.

Hữu và Tứ là các đại gia có tiếng trong ngành xăng dầu nhiều năm nay. Theo kết luận điều tra, từ năm 2019, Hữu, Tứ móc nối với nhiều giám đốc công ty góp vốn thuê tàu biển trọng tải lớn của Viễn buôn lậu xăng từ Singapore về. Khi xăng về vùng biển Việt Nam, Hữu điều các tàu Nhật Minh 07-09 ra nhận chở vào khu vực sông Hậu, Vĩnh Long để đưa đi các tỉnh tiêu thụ.

Tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 bị bắt hồi đầu năm ngoái. Ảnh: Thái Hà Đầu năm 2021, khi đang là Đội Trưởng kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - Đội 3 (phụ trách khu vực từ Bình Thuận trở vào), Ngô Văn Thụy nhận được tin tàu Nhật Minh chở xăng lậu về khu vực xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) nên triển khai toàn bộ lực lượng cùng hàng chục cán bộ về TP Cần Thơ bắt giữ.



Biết tin Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan sẽ bắt các tàu Nhật Minh, Tứ báo cho Hữu biết. Được lệnh của đại gia, Tứ nhờ một cán bộ hải quan thuộc Đội 3 giới thiệu gặp Thụy để mua chuộc. Ngày 25/1/2021, biết Thụy đang cùng đoàn xuống Cần Thơ triển khai việc bắt giữ tàu Nhật Minh, Tứ gọi điện xin gặp thì được đồng ý.

Tứ cùng đàn em Trần Ngọc Thanh đem phong bì 10.000 USD đến gặp Thụy ở nhà hàng Biển Đông (TP Cần Thơ). Tứ nói với Thụy "tạo điều kiện cho các tàu Nhật Minh của Hữu chở xăng về Mỹ Hòa bán cho em". Thụy trả lời "anh không hứa" rồi cùng Tứ, Thanh đến nhà hàng Lúa Nếp ăn trưa cùng đoàn công tác.

Cảnh sát phong tỏa tàu chở xăng lậu trên sông Hậu. Ảnh: Thái Hà Ba hôm sau, Tứ và Thanh bỏ thêm một thẻ ATM trong tài khoản có 100 triệu đồng vào phong bì 10.000 USD đến nhà Thụy ở TP HCM tiếp tục đặt vấn đề không bắt tàu Nhật Minh. Thụy vẫn nói "anh không hứa" rồi mời cả hai lên lầu ăn cơm. Trước khi lên lầu ăn, Tứ để phong bì tiền vào hộc tủ phòng khách nhà Thụy. Lúc về, đại gia này nói cho cán bộ hải quan biết mật khẩu thẻ ATM là 4 số cuối điện thoại của mình.



Sáng hôm sau, Tứ tiếp tục gặp Thụy ăn sáng, song vẫn chưa được ông này đồng ý việc "bỏ qua" cho tàu Nhật Minh nên báo cho Hữu. Ông "trùm" buôn lậu xăng này xin gặp Thụy tại nhà riêng thì được đồng ý.

Đến nhà, Hữu lấy cọc tiền 500 triệu đồng từ cốp xe vào để ở ghế phòng khách nói với Thụy "có chút quà gửi em đi Bắc". Thụy nói với Hữu "em để anh làm đến Tết, sau Tết có gì gặp nhau tính". Hữu hiểu là cán bộ hải quan này đã đồng ý nên không nói gì thêm, xin phép ra về.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận được điện thoại của cấp dưới giới thiệu Tứ muốn gặp, Thụy biết việc bắt giữ bị lộ nên lệnh cho toàn đội rút về TP HCM. Thụy được cho là không báo cáo lãnh đạo việc triển khai kế hoạch bắt tàu Nhật Minh cũng như việc rút quân và đề xuất kế hoạch tiếp tục theo dõi nguồn tin về các tàu này.

Ngày 6/2/2021, Công an Đồng Nai phối hợp Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) huy động hơn 500 cảnh sát chia làm nhiều mũi, bất ngờ ập vào ụ nổi giữa sông Hậu bắt quả tang nhiều người đang pha chế, sang chiết xăng giả. Cùng lúc, 13 địa điểm khác ở Đồng Nai, TP HCM, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu... cũng bị cảnh sát ập vào kiểm tra, bắt giữ những người liên quan.

Đến thời điểm bị triệt phá, đường dây của Hữu, Viễn và đồng phạm đã buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng, trị giá gần 2.900 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xăng để kiểm định. Ảnh: Thái Hà Hai tuần sau, Thụy bị bắt. Ban đầu, Thụy thừa nhận việc gặp và nhận tiền từ Hữu, Tứ và Thanh tại nhà riêng. Số tiền 500 triệu và 10.000 USD ông ta đã tiêu xài hết. Còn thẻ ATM, Thụy nhờ người nhà kiểm tra mật khẩu có đúng như Tứ cung cấp không, nhưng người này không hiểu ý, đã rút 50 triệu đồng mang về đưa lại cho Thụy. Ông ta sau đó yêu cầu người nhà nộp lại số tiền này vào tài khoản.



Tuy nhiên, quá trình điều tra, Thụy thay đổi lời khai, phủ nhận việc nhận tiền để không bắt giữ tàu Nhật Minh như lời khai của Tứ và Hữu. Cơ quan điều tra cho đối chất, song Thụy chỉ thừa nhận việc cả hai đại gia xăng dầu có đến nhà để "ngỏ ý biếu quà" chứ không "thỏa thuận" tiếp tục cho Hữu buôn xăng lậu. Song, qua khám xét, cảnh sát thu giữ thẻ ATM của Tứ tại nhà Thụy.

Ngoài Ngô Văn Thụy, trong vụ án còn có nhiều cán bộ được cho là "bảo kê" Hữu và đồng phạm. Trong đó, một số người là quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng. Công an tỉnh Đồng Nai chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để xử lý theo thẩm quyền.

Hữu, Tứ và Trần Ngọc Thanh bị khởi tố thêm tội Đưa hối lộ nhưng mới đây cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra các bị can về hành vi này. Lý do chưa được công bố.

Ngoài ra, Phan Thành Hữu và đồng phạm còn bị điều tra về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả và In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa nhận được kết quả trưng cầu giám định vật chứng (hơn 2,5 triệu lít xăng và 9 hóa đơn giá trị gia tăng) nên hành vi của ông Hữu và những người liên quan được tách ra ở giai đoạn hai của vụ án.

Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên thuộc diện được Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo sớm đưa ra xét xử.