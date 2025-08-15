Kinh tế Cán bộ, lực lượng '4 tại chỗ' Nghệ An trèo núi đá, vượt suối gùi gạo tiếp tế cho bản bị chia cắt ở tâm lũ Mỹ Lý Đường đến bản Cha Nga xã Mỹ Lý (Nghệ An) bị sập hoàn toàn sau lũ lụt. Để tiếp tế lương thực cho dân bản Cha Nga, lực lượng Bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ và trạm bảo vệ rừng vẫn tiếp tục dùng sức người cõng từng bao gạo trèo núi đá, vượt khe, suối trơn trượt đến với nhân dân.

Ngày 15/8, ông Lương Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, bản Cha Nga đến nay vẫn đang bị cô lập và việc tiếp tế lương thực vẫn đang được địa phương duy trì thường xuyên.

Tập kết gạo, lương thực bằng xe máy tại điểm bản Xốp Dương. Ảnh: CSCC

“Hai ngày nay (từ 14-15/8), xã tổ chức đoàn gồm 15 người, gồm lực lượng dân quân tự vệ, Bộ đội Biên phòng, Trạm quản lý bảo vệ rừng Mỹ Lý đã gùi được 5 tạ gạo lên cho người dân bản Cha Nga. Quãng đường đi quá khó khăn do đường đã sập hoàn toàn, các chiến sĩ phải mang vác nặng đi bộ cả ngày trời mới đến nơi” - ông Lương Văn Bảy cho biết.

Cho biết thêm về hoạt động này, Trung tá Phan Đức Tâm - Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý thông tin thêm, đơn vị và chính quyền địa phương luôn theo dõi, nắm bắt sát sao tình hình đời sống người dân bản Cha Nga và có những hỗ trợ, tiếp tế kịp thời từ khi xảy ra lũ lụt đến nay. Mấy ngày nay thông tin bà con sắp hết lương thực, các lực lượng đã tổ chức đoàn công tác tiếp tế trong 2 ngày 14 - 15/8.

Toàn xã Mỹ Lý có 221 ngôi nhà bị trôi, hư hỏng hoàn toàn. Đến 15/8 vẫn còn 5 bản bị chia cắt, cô lập chỉ có thể tiếp cận bằng đường sông kết hợp đi bộ. Ảnh: Hoài Thu

Vì chưa thể đi ô tô, và chỉ một số đoạn có thể đi xe máy, nên đoàn đã vận chuyển bằng xe máy 2 tấn gạo từ trung tâm xã đến điểm tập kết ở khu vực rẫy của bản Xiềng Trên. Từ điểm tập kết này, đoàn lại tiếp tục đi bộ gùi gạo đến điểm tập kết thứ hai tại bản Xốp Dương. Từ bản Xốp Dương, do đường đi đã bị sập xuống sông nên phải men theo vách núi, khe đá gùi theo gạo đi bộ, thời tiết thuận lợi thì khoảng 3 - 5 tiếng đồng hồ mới có thể đến được bản Cha Nga.

Từ bản Xốp Dương, để đi đến bản Cha Nga phải đi bộ men theo đường đã hư hỏng do lũ cuốn. Ảnh: CSCC

Đoàn công tác vừa phải đi bộ men theo vách đá trơn trượt, vừa phải mang vác nặng trong thời tiết khá nóng bức nên không thể đi nhanh. Việc vận chuyển bằng thuyền nhỏ cũng khó khăn do không chở được nhiều và tiềm ẩn nguy hiểm khi lòng sông nước chảy xiết, nhiều cây cối, đá ngầm chìm dưới đáy.

Nhiều đoạn rất cheo leo, nguy hiểm. Ảnh: CSCC

Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cũng cho biết thêm, hiện tại xã vẫn còn có 5 bản bị chia cắt, chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền và đi bộ.

Ngay sau khi lũ rút, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền đã chỉ đạo thực hiện phương châm "4 tại chỗ", thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, động viên giúp đỡ nhân dân tại các bản bị ảnh hưởng. Các cấp, ngành, lực lượng cũng đã huy động các nguồn lực hỗ trợ nhân dân khắc phục, cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu như: gạo, mì tôm, nước mắm, muối, nước uống, bố trí nơi chỗ ở tạm thời cho nhân dân. Bên cạnh đó, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cơ quan, đơn vị, các nhà tài trợ, mạnh thường quân cũng đã ủng hộ lương thực, nhu yếu phẩm và hỗ trợ bằng tiền cho nhân dân. Ngành Y tế đã cử bác sĩ, y tá, thành lập trạm xá dã chiến khám, phát thuốc cho người dân.

Đoàn công tác phải mang vác gạo đi bộ 5 tiếng đồng hồ mới có thể đến bản Cha Nga. Ảnh: CSCC

Tính đến nay, ngoài lực lượng tại chỗ của địa phương và Đồn Biên phòng Mỹ Lý thường xuyên bám sát cơ sở, việc giúp đỡ xã khắc phục hậu quả còn có sự tăng cường của 55 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động; 50 cán bộ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh; 55 cán bộ Công an tỉnh; 110 cán bộ Tỉnh đội; 150 cán bộ Sư đoàn 234 đã nhiều ngày giúp người nhân dân đào xúc bùn đất, vệ sinh nhà cửa, thu dọn đồ đạc, dựng nhà tạm để sớm ổn định cuộc sống.