Cán bộ, nhân viên Điện lực Nghệ An tham gia hiến máu, hưởng ứng 'Tuần lễ hồng EVN'

Với thông điệp "Vạn trái tim một tấm lòng", hưởng ứng "Tuần lễ hồng EVN " lần thứ VII, sáng 11/12, Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện nhân đạo.



Chương trình "Tuần lễ hồng ENV" lần VII được Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức cũng là hoạt động ý nghĩa, thiết thực của EVN chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2021) và hưởng ứng Tháng tri ân khách hàng năm 2021.

Ông Phạm Công Thành - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An phát biểu phát động "Tuần lễ hồng EVN" lần thứ VII. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Công Thành – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An chia sẻ: Bên cạnh nỗ lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy phục vụ kinh tế và sinh hoạt của nhân dân, Công ty Điện lực Nghệ An luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng. Công ty tiếp tục trao tặng nhiều món quà ý nghĩa và có giá trị cho xã hội, cho cộng đồng.