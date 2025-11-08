Thứ Hai, 11/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Cán bộ Sở Nội vụ Nghệ An về xã miền núi hỗ trợ giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc

Thanh Lê 11/08/2025 10:48

Đoàn công tác của Sở Nội vụ Nghệ An về trực tiếp ở các xã bị thiệt hại nặng nề sau bão số 3 để thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Bão số 3 và hoàn lưu bão gây lũ lụt trên diện rộng trên các xã vùng miền Tây Nghệ An; hiện các xã đang phải tập trung khắc phục hậu quả sau lũ lụt.

bna_img_20250811_095633.jpg
Cán bộ Sở Nội vụ Nghệ An hướng dẫn, thẩm định hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại xã Mường Xén. Ảnh: PV

Theo đề xuất của Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ Nghệ An đã thành lập Đoàn công tác theo Quyết định số 6434/QĐ-SNV ngày 8/8/2025 về việc thành lập Đoàn công tác hỗ trợ các xã miền núi chịu ảnh hưởng do bão số 3, nhằm giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ nghỉ việc sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

bna_mg_20250811_095925-a285ddfa83909a49e38482022b2ccb84(1).jpg
Cán bộ Sở Nội vụ kiểm tra thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Mường Xén. Ảnh: PV

Theo đó, đoàn công tác sẽ về trực tiếp ở các xã bị thiệt hại nặng nề sau bão số 3 để thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm giúp cho công chức các xã ở miền núi xa không phải trực tiếp về Sở Nội vụ để nộp hồ sơ.

Đồng thời, đoàn công tác sẽ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức các địa phương.

bna_img_20250811_095803-dc9b746e2e4e44a6d141f7474e81da74.jpg
Hướng dẫn cán bộ, công chức xã Mường Xén quy trình nghiệp vụ chuyên môn. Ảnh: PV

Sáng 11/8, đoàn đã trực tiếp thẩm định hồ sơ cho các xã thuộc huyện Kỳ Sơn (cũ) tại xã Mường Xén; ngày 12/8, đoàn sẽ làm việc tại các xã thuộc huyện Tương Dương (cũ); sau đó sẽ làm ở các xã của huyện Con Cuông (cũ).

Theo kế hoạch, Đoàn trực tiếp hỗ trợ các xã từ ngày 11/8 đến ngày 12/9.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ trả lời ý kiến cử tri về sắp xếp, bố trí cán bộ và cán bộ bán chuyên trách

Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ trả lời ý kiến cử tri về sắp xếp, bố trí cán bộ và cán bộ bán chuyên trách

Cử tri huyện Nghi Lộc kiến nghị chế độ đối với cán bộ bán chuyên trách sau sáp nhập

Cử tri huyện Nghi Lộc kiến nghị chế độ đối với cán bộ bán chuyên trách sau sáp nhập

Đọc tiếp

Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ trả lời ý kiến cử tri về sắp xếp, bố trí cán bộ và cán bộ bán chuyên trách

Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ trả lời ý kiến cử tri về sắp xếp, bố trí cán bộ và cán bộ bán chuyên trách

Cử tri huyện Nghi Lộc kiến nghị chế độ đối với cán bộ bán chuyên trách sau sáp nhập

Cử tri huyện Nghi Lộc kiến nghị chế độ đối với cán bộ bán chuyên trách sau sáp nhập

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Cán bộ Sở Nội vụ Nghệ An về xã miền núi hỗ trợ giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: bna.pdt@gmail.com

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: qcbaonghean@gmail.com

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO