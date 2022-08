Cán bộ thuế bảo kê 34 công ty 'ma' chiếm đoạt tiền Nhà nước

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Bình Định "khiêu chiến" Hà Nội FC; Thầy trò Vũ Hồng Việt nhận tiền tỉ sau chiến thắng "quý hơn vàng"; Lý do Chelsea từ chối chiêu mộ Ronaldo... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24giờ qua.

(Baonghean.vn) - Mọi thứ trên cuộc đời này đều có thể được kết nối với nhau bằng yêu thương. Người lính đã chọn nơi đồng đội nằm xuống để gửi gắm thân xác mình khi chết. Mảnh rừng ấy, thượng nguồn dòng sông Vàm Cỏ, nơi bà ngoại của An chưa từng biết nhưng bà nguyện được tan ra cùng ông để vĩnh viễn gắn bó với nhau bên sông, bên rừng. Chiếc nhẫn đơn sơ ngày nào là bằng chứng cho tình yêu của hai người cũng được làm nên từ chiếc lá của rừng. Con người không được chọn nơi sinh ra, nhưng họ đã chọn nơi nằm xuống, bên nhau.

(Baonghean.vn) - Hơn 6,3 tỷ đồng ủng hộ Chương trình "Kết nối yêu thương - cùng em đến trường"; Độc đáo những sản phẩm đón Tết Độc lập làm bằng tre ở Nghệ An; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về chính sách tín dụng đóng mới tàu cá; 159 doanh nghiệp tại thành phố Vinh nợ tiền thuế gần 500 tỷ đồng... là những nội dung nổi bật trong ngày 28/8.

(Baonghean.vn) - Giải U21 Báo Thanh Niên năm 2014 là giải đấu mà lần gần nhất U21 Sông Lam Nghệ An lên ngôi vô địch. Sau gần 8 năm lứa cầu thủ đó đã có những sự thay đổi như thế nào?

(Baonghean.vn) - Mai Nhật Thùy là vận động viên xuất sắc vừa giành được Huy chương Vàng cự ly 5.000m tại Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX - 2022. Vận động viên này cũng là cái tên quen thuộc trong cộng đồng những người yêu thích môn chạy bộ.

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Nghệ An đã chú trọng nâng cấp, sửa chữa được nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn có khá nhiều tuyến giao thông tỉnh lộ, liên xã xuống cấp, làm ảnh hưởng đến lưu thông, đi lại của người dân.

(Baonghean.vn) - Sáng 28/8, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tiếp nhận tài trợ và tri ân thực hiện Chương trình “Kết nối yêu thương - cùng em đến trường” lần thứ I, năm học 2022- 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tới dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành, thị trong tỉnh và các nhà tài trợ.

(Baonghean.vn) - Vòng 14, V-League 1-2022 trên sân Vinh diễn ra trận đấu tâm điểm Sông Lam Nghệ An gặp Hà Nội FC. Lần đầu tiên sau nhiều mùa giải “chảo lửa” thành Vinh mới chật kín khán giả. Theo thiết kế, sân Vinh có sức chứa 18.000 chỗ. Vậy vì sao, trận đấu này người hâm mộ lại “mở hội” trên sân nhà? Trước đó, Sông Lam Nghệ An để thua liên tiếp 2 trận trên sân khách Hàng Đẫy trước Hà Nội FC và Viettel nhưng không hề làm thất vọng khán giả nhà, là vì sao?

(Baonghean.vn) - Những ngôi nhà ở truyền thống lâu đời không đơn thuần là nơi sinh hoạt của gia đình, mà còn là nơi lưu giữ văn hóa, kiến trúc cổ truyền. Tuy nhiên, nếu không nhanh chóng có chiến lược bảo tồn, gìn giữ thì chẳng bao lâu, nhà cổ ở Nghệ An sẽ vắng bóng.

(Baonghean.vn) - Động đất ở Kon Tum nhưng những ngày qua dư chấn lại xảy ra ở Quảng Nam, Quảng Ngãi…Một vụ tiêu hủy 1,4 tấn mì Omachi ở tận Đài Loan nhưng lại có thể làm náo loạn thị trường phở gói ở khu phố nhỏ. Kế hoạch bốc thăm để xác minh tài sản của Hà Nội cũng có thể làm cho hàng triệu người bỗng nhiên quan tâm đến toán xác suất thống kê, hoặc là nhấp nhổm canh chừng sự may rủi. Tâm chấn khó lường, nhưng dư chấn cũng chưa bao giờ đơn giản.

Ngày 28/8/1945, Bộ Ngoại giao được thành lập cùng sự ra đời của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Chính phủ lâm thời kiêm Bộ trưởng Ngoại giao.

(Baonghean.vn) - Giá dầu giảm mạnh trong hơn 1 tháng qua, là động lực để ngư dân Nghệ An bám biển đều đặn, nên sản lượng đánh bắt hải sản tăng hơn những tháng trước đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xúc tiến đầu tư vào vùng với chủ đề "Tiềm năng-Cơ hội-Hợp tác phát triển".

Sau khi Doãn Hải My và cầu thủ Đoàn Văn Hậu công khai tình cảm, fan liên tục được ngắm những hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi.

(Baonghean.vn) - Nghệ An là mảnh đất gắn bó mật thiết với nhà Tây Sơn nói chung và Hoàng đế Quang Trung nói riêng. Đây chính là nơi có vị trí địa chính trị quan trọng mang tầm chiến lược, chính vì vậy, Vua Quang Trung đã chọn Yên Trường - Dũng Quyết tại Nghệ An để xây dựng kinh đô của triều đại mới với tên gọi Phượng Hoàng Trung Đô, còn tên trấn vẫn giữ nguyên là Nghệ An mà không hề thay đổi. Tuy nhiên, một số bộ địa chí lớn của triều Nguyễn cho rằng, dưới thời Tây Sơn, tên gọi “Nghệ An” đã được đổi thành “Nghĩa An”.