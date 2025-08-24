Kinh tế Cán bộ vùng cao Nghệ An mang lương thực xuống bản cùng ăn, cùng ở hỗ trợ người dân di dời, phòng, chống bão số 5 Trước những dự báo về cơn bão cường độ mạnh Kajiki sắp đổ bộ vào Nghệ An, trong chiều 24/8, các xã vùng cao đã phân công các tổ công tác về với người dân ở các thôn, bản trực tiếp hướng dẫn, cùng ăn, cùng ở với nhân dân để phòng, chống bão.

Nhận định về mức độ tàn phá lớn của cơn bão số 5 nếu đổ bộ vào Nghệ An, cán bộ chính quyền các xã vùng cao hết sức lo lắng, đặc biệt là nơi vừa bị lũ lụt chưa khắc phục xong. Cùng với sự chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, các địa phương vùng cao cũng bắt đầu di dời người dân để tránh, trú bão.

Cán bộ xã Nhôn Mai mang theo tư trang, lương thực về ở cùng dân bản để phòng, chống bão số 5. Ảnh: P.V

Tại xã Nhôn Mai, ông Lê Hồng Thái cho biết, sau khi họp thống nhất chủ trương với các thôn, bản, UBND xã đã thành lập các tổ công tác cùng với các lực lượng tại chỗ trực tiếp về các thôn, bản để vừa hướng dẫn người dân di dời, vừa cùng ăn, cùng ở với bà con nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra trong quá trình bão, lũ dự kiến sẽ xảy ra trong thời gian gần.

“Cán bộ các tổ công tác đã mang theo tư trang, thiết bị đèn và lương thực, thực phẩm để đến với bà con, cùng ăn, cùng ở, xác định hết bão, người dân an toàn mới trở lại trụ sở, mới về nhà. Chiều nay (24/8), các tổ công tác đã triển khai về bản”, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai Lê Hồng Thái cho biết.

Người dân xã Nhôn Mai di chuyển đến khu vực chợ gần trung tâm xã tránh bão số 5. Ảnh: P.V

Trên địa bàn xã Nhôn Mai, các lực lượng nhận định hiện nay còn xảy ra nguy cơ sạt lở, ngập lũ, trong đó, xung yếu nhất là 4 bản: Piềng Cọc, Xói Voi, Phá Mựt, Huồi Tố 2. Xã đã chỉ đạo tất cả 21/21 bản đêm nay di dời dân đến nhà cộng đồng, trường học, các điểm trên cao đảm bảo an toàn; hoặc đến tạm trú tại những nhà dân không bị ảnh hưởng.

Còn 13 hộ dân bản Phá Mựt hiện đang ở tạm tại nhà bạt đã dựng trước đó cũng cần di dời, vì tại vị trí dựng nhà bạt dưới tán rừng khi bão đổ bộ có thể xảy ra gãy đổ cây cối không an toàn. Còn lán và 14 hộ dân bản Phá Mựt bị trôi nhà hiện chưa có nhà ở thì xã đang hỗ trợ cho di dời ra ở tạm tại địa điểm chợ gần trung tâm xã, tổng có 85 khẩu.

Người dân bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai di chuyển đồ đạc lên cao trước khi di dời tránh bão. Ảnh: P.V

Tại xã Mường Típ, Chủ tịch UBND xã Vi Văn Sơn cũng cho biết, chiều 24/8, toàn bộ lãnh đạo xã, bao gồm cán bộ Đảng ủy, HĐND, UBND, cán bộ Mặt trận đều tập trung, mang theo tư trang, lương thực theo từng tổ công tác đi các bản để chỉ đạo trực tiếp, cùng với người dân phòng, chống bão số 5.

Cụ thể, ông Vi Văn Sơn cho biết, trước mắt, cán bộ xã đã phát lương thực cho các hộ dân để đảm bảo bà con có đủ trong thời gian ít nhất 2 tuần. Dự kiến các địa điểm di dời trọng tâm sẽ là bản Ta Đo, các hộ dọc các khe, suối, các hộ gần các vị trí xung yếu có nguy cơ sạt lở núi. Người dân sẽ được di dời đến các địa điểm gồm: Trạm Kiểm soát Biên phòng Ta Đo; các hộ ở trên cao ít bị ảnh hưởng. Các hộ dân ở bản Xốp Phe, Huồi Khó và các hộ ở gần khu vực UBND xã Mường Típ (cũ) sẽ di dời đến Trụ sở UBND xã Mường Típ (cũ) và Nhà Văn hóa bản Chà Lạp.

Cán bộ UBND xã Mường Típ phát gạo, lương thực cho người dân trước khi di dời tránh, trú bão. Ảnh: P.V

Các hộ dân bản Xốp Típ, Xốp Phong, Na Mì dự kiến sẽ di dời đến một số hộ ở trên cao, các nhà văn hóa và đến ở tại vị trí các nhà bạt chống sạt lở gần trụ sở Đồn Biên phòng Mường Ải (cũ). Các nhà bạt này hiện vẫn giữ được khung sắt chắc chắn có thể ở tạm, được bố trí dọc taluy đường 543D. Hiện các lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ đang dọn dẹp, phát quang, vệ sinh nơi ở để người dân di dời đến ở tránh, trú bão số 5.