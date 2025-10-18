Xã hội

Cận cảnh dây cáp viễn thông sà xuống đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Sau cơn bão số 10, tại nhiều tuyến phố ở Nghệ An xuất hiện tình trạng nhiều dây cáp viễn thông sà hoặc đứt xuống lòng đường nhưng chưa được xử lý hết, không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người đi đường, nhất là vào ban đêm.