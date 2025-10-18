Cận cảnh dây cáp viễn thông sà xuống đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

Theo ghi nhận của P.V trong sáng 18/10, tại nhiều tuyến phố trên địa bàn TP. Vinh (cũ), vẫn còn các cột điện nghiêng ngả sau bão số 10, kéo theo tình trạng dây cáp viễn thông được đấu nối trên thân cột cũng sà xuống lòng đường. Trong ảnh: Người dân dùng thang chống đỡ cột điện với nhiều dây cáp tại đường Tuệ Tĩnh. Ảnh: Q.A Tương tự, tại đường Kim Đồng, dây cáp viễn thông đấu nối chằng chịt, mất mỹ quan trên thân cột. Ảnh: Q.A Tại đường Nguyễn Duy Trinh, dây cáp thòng xuống sát mặt đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Q.A Tại đường Lê Hồng Phong, những sợi cáp không được thu gom gọn gàng sau bão, gây mất mỹ quan đô thị. Ông Nguyễn Văn Tính, một người dân sống trên tuyến phố này lo lắng: “Trời tối, nhiều đoạn dây đen, nếu không để ý rất dễ vướng vào, đã có trường hợp bị ngã vì sợi dây rơi vắt ngang đường". Ảnh: Q.A Với những xe trọng tải, có chiều cao lớn, việc vướng vào các sợi cáp trên các tuyến đường là điều rất dễ xảy ra, có thể kéo đổ cột điện hoặc đứt cáp. Ảnh: Q.A Tại đường Tuệ Tĩnh giao với Nguyễn Sỹ Sách, dây cáp nằm trên mặt đường sau bão, đến nay vẫn chưa được thu gom. Theo tìm hiểu, dây cáp viễn thông do nhiều đơn vị, nhà mạng khác nhau quản lý. Nhiều tuyến cáp treo không rõ đơn vị sở hữu, khi xảy ra sự cố, việc xác định trách nhiệm để xử lý cũng mất nhiều thời gian Ảnh: Q.A Tại đường Lê Lợi, dây cáp chỉ cách vỉa hè khoảng nửa mét, chắn ngang lối đi bộ của người dân. Ảnh: Q.A Tại một số tuyến đường, do lo ngại xảy ra tai nạn nên người dân đã buộc các bao bì trên đoạn cáp bị sà xuống, tạo sự chú ý cho người đi đường để tránh đi vào. Ảnh: Q.A Dây cáp sà xuống gây nguy hiểm tại đường Nguyễn Sỹ Sách giao Đại lộ Lê Nin. Ảnh: Q.A Theo các chuyên gia hạ tầng đô thị, để giải quyết dứt điểm tình trạng dây cáp mắc võng, cần có cơ chế thống nhất về quản lý. Toàn bộ các tuyến cáp phải được rà soát, lập danh mục rõ chủ sở hữu. Các dây bỏ hoang cần kiên quyết tháo dỡ, tránh để “dây ma” tồn tại gây nguy hiểm. Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ ngầm hóa hạ tầng viễn thông tại khu vực nội đô. Ảnh: Q.A Nhiều đoạn dây cáp bị vứt bỏ trên vỉa hè đường Nguyễn Sỹ Sách, không được thu gom triệt để. Ảnh: Q.A Tại đường Nguyễn Viết Xuân, người dân đã dùng cọc tre để kê cao dây cáp bị đứt sau bão, giúp các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Ảnh: Q.A Được biết, ngay sau bão, các nhà mạng đã huy động lực lượng khắc phục, nối lại đường truyền, bó gọn và thu hồi các tuyến cáp bị đứt, võng thấp, mặc dù vậy, với thực trạng nêu trên, các đơn vị cần tăng cường thêm nhân lực xử lý triệt để trong thời gian sớm nhất, tránh những sự cố đáng tiếc xẩy ra. Ảnh: Q.A
