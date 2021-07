Cận cảnh hiện trường vụ khai thác hơn 800m³ đá trắng, trị giá 10 tỷ đồng ở Quỳ Hợp

Như baonghean.vn đã đưa tin, ngày 13/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang hàng chục đối tượng và phương tiện đang có hoạt động khai thác khoáng sản (đá trắng) trái phép quy mô lớn tại khu vực núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Từ xa có thể quan sát thấy vị trí khai thác, tuy nhiên ở đây có 2 đơn vị cùng khai thác đá, do vậy chỉ có cơ quan chức năng và người địa phương mới xác định được vị trí khai thác đá trái phép. Ảnh: Ân Phú