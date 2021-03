Cận cảnh lòng hồ thủy điện Hủa Na cạn nước kỷ lục

Đại diện Công ty CP Thủy điện Hủa Na cho biết: Nguyên nhân dẫn tới tình trạng nước cạn lòng hồ là do năm vừa qua tại lưu vực này không có mưa lớn, lượng mưa ít hơn nhiều so với mọi năm. Hiện nay mực nước chỉ còn chưa đầy 50% so với thiết kế, do trời không mưa nên lòng hồ thủy điện đang tiếp tục cạn. (Trong ảnh: Mực nước rút xuống cạn kiệt khiến cho thuyền bè của bà con đi lại trên sông phải nằm bờ). Ảnh: Văn Trường