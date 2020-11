Cận cảnh một ngày cùng bộ đội Nghệ An hành quân diễn tập

(Baonghean.vn) - Với sự nỗ lực của cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2021 cơ bản bám sát kế hoạch đề ra.

(Baonghean.vn) - Chiều 3/10/2020, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phối hợp cùng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tập huấn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại bệnh viện.