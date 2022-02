Cận cảnh ngôi chùa đẹp bậc nhất Nghệ An

Cổ Am tự tức chùa Cổ Am (xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An) có lịch sử hàng trăm năm (từ thế kỷ XV). Ban đầu chùa chỉ là một cái am nhỏ trên núi đá Hổ Lĩnh gọi là Am Sơn Tự. Năm 2010, chùa được UBND tỉnh Nghệ An cho phép phục dựng. Ảnh: Quang An