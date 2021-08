Cận cảnh người dân TP Vinh ngày đầu đi chợ bằng thẻ

Ông Lê Khắc Hậu - Phó Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết: Trong ngày 19/8, địa phương đã phát trên 4.000 thẻ đi chợ cho toàn bộ hộ dân và vẫn đang tiếp tục in thêm để phát cho những đối tượng là sinh viên, người lao động trên địa bàn. Phường đã cử lực lượng công an, đô thị đến các điểm chợ để kiểm tra, giám sát những người vào chợ. Đối với các trường hợp tiểu thương, người dân không chấp hành việc đeo khẩu trang, không rửa tay bằng nước sát khuẩn, không có thẻ đi chợ hoặc đi sai ngày thì kiên quyết không cho vào chợ và xử lý theo quy định. Ảnh: Quang An