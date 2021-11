Cận cảnh nhịp sống trên lòng hồ Hủa Na

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, trên địa bàn các huyện vùng cao Nghệ An có mưa to đến rất to. Tuy nhiên, khu vực lòng hồ thủy điện Hủa Na (xã Thông Thụ, huyện Quế Phong) mực nước vẫn xuống thấp, nhiều điểm cạn trơ đáy.