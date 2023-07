(Baonghean.vn) - Ngày 27/7, tỉnh Nghệ An có nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Tương Dương, Con Cuông,... Từ ngày 29/7, nắng nóng ở khu vực Bắc Trung Bộ có dấu hiệu hạ nhiệt.