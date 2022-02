Cận cảnh nơi điều trị những ca nhiễm Covid-19 nặng nhất ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trung tâm Hồi sức tích cực số 1 Nghệ An được kích hoạt hoạt động theo mô hình tầng 3 của tháp điều trị Covid, thực hiện nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch. Để điều trị tốt, cứu sống các bệnh nhân, các cán bộ y tế của Trung tâm không một phút ngơi tay. Họ luôn ở trong trạng thái động: Thăm khám, tiêm chuyền, cho bệnh nhân thở máy, phẫu thuật…Vất vả, gian nan không thể nào kể hết. Bệnh nhân này chưa xử lý xong thì bệnh nhân khác cần phải can thiệp. Mỗi ngày, các cán bộ y tế ở đây phải làm việc 2 ca tương ứng 12 giờ, khối lượng công việc gấp 3-4 lần so với những đồng nghiệp ở bên ngoài.

Thành Chung - Thành Cường