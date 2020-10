Cận cảnh quy trình lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

(Baonghean.vn) - Sau 2 ngày ra viện trở về quê Nghệ An, bệnh nhân sốt cao, được chuyển lên bệnh viện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

(Baonghean.vn) -Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Tiến sỹ Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An về tình trạng các công dân bỏ trốn từ các vùng dịch trở về cũng như tình hình phòng, chống dịch Covid-19 của Nghệ An hiện nay.