Cận cảnh quy trình sản xuất những sản phẩm thời trang thế giới của lao động Nghệ An

Với ưu thế về nguồn lao động dồi dào, trang thiết bị hiện đại… nên trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nhưng các công ty may ở Nghệ An vẫn hoạt động khá ổn định. Trong đó, các đơn hàng chủ yếu đến từ các nước thuộc Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây cũng là những thị trường rộng lớn với rất nhiều thương hiệu nổi tiếng được người tiêu dùng yêu thích. Để sản xuất được những mặt hàng này, các công ty cũng phải đáp ứng được nhiều tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và người lao động cũng phải đòi hỏi sự khéo léo tỉ mỉ.

PV Báo Nghệ An đã ghi lại quy trình sản xuất các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới tại các nhà máy ở Nghệ An.

Để nhận được những đơn hàng của các thương hiệu thời trang thế giới, các công ty may phải đáp ứng đủ các điều kiện về nhà xưởng, chất lượng nguồn lao động và giá thành gia công của mỗi sản phẩm. Ngoài ra, các tiêu chí khác cũng sẽ được đánh giá cao nếu như doanh nghiệp giữ được sự ổn định trong hoạt động, lao động không có đình công. Ảnh: ĐA - MH Tất cả các quy trình sản xuất các mặt hàng thời trang đều được đảm bảo theo đúng thiết kế của nhà sản xuất. Trong dây chuyên này, mỗi lao động chỉ được phụ trách một “khâu” của sản phẩm nên khó có thể xảy ra tình trạng copy mẫu. Ảnh: ĐA - MH Một công nhân đang sử dụng chiếc máy “cần đè” để thực hiện đắp túi quần cho một chiếc quần jean. Việc sử dụng máy sẽ giúp cho các sản phẩm chính xác gần như tuyệt đối. Ảnh: ĐA - MH

Người lao động Nghệ An với tay nghề khéo léo đã tạo nên những sản phẩm đạt chất lượng quốc tế. Ảnh: ĐA - MH