Cần chấn chỉnh ngay tình trạng lộn xộn ở chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 2

Chiều tối 2/8, theo ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An, có hàng trăm người và phương tiện chen chúc hết 1 làn đường cạnh chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 2 (xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên). Tất cả những người này đều vừa vượt hành trình từ tâm dịch về quê Nghệ An bằng xe máy. Tới chốt kiểm soát cầu Bến Thủy 2, họ phải dừng lại khai báo y tế, test nhanh Covid-19 rồi đăng ký để được trung chuyển về tận huyện. Tuy nhiên, do phải chờ đợi kết quả xét nghiệm, rồi tiếp tục đợi xe trung chuyển nên dẫn đến tình trạng lộn xộn, tập trung đông người không giữ khoảng cách. Ảnh: Tiến Hùng