Cần có cách làm mới trong công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch

Năm 2020, tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp; Công tác hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của trung tâm kéo dài... nhưng với sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo trung tâm và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch đã vượt qua khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.



Sáng 5/1, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Vương Bằng

Nhiều hội nghị được triển khai hiệu quả như “Gặp gỡ Hàn Quốc”, “Gặp gỡ Nghệ An - Nhật Bản”; Hội nghị “Giải pháp thúc đẩy sản xuất chế biến và xuất khẩu lâm sản năm 2021 và giai đoạn 2021-2025” trong chuỗi sự kiện “Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển”; Tham gia Hội thảo xúc tiến đầu tư Nhật Bản do Cục ĐTNN (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp Ngân hàng SMBC (Nhật Bản) tổ chức tại Hà Nội; Đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, nghiên cứu đầu tư vào tỉnh Nghệ An.

Tổ chức các Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2020: Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ - Nghệ An 2020; Hội thảo tìm giải pháp đưa nông sản vào siêu thị; kết nối cung - cầu hỗ trợ tiêu thụ hàng nông sản; Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại các huyện Đô Lương và Tân Kỳ; Hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các hội chợ trong nước và các đơn vị tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại gửi thông tin đến doanh nghiệp Nghệ An.