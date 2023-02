Căn cứ để phạt nguội vi phạm giao thông bằng hình ảnh người dân cung cấp

(Baonghean.vn)- Ngày 23/2, lãnh đạo huyện Anh Sơn do đồng chí Đặng Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đi thăm hỏi, động viên gia đình có con bị đuối nước tại xã Cẩm Sơn.

(Baonghean.vn) - Vì nhiều lý do, thời gian qua có khá nhiều cửa hàng xăng dầu ở Nghệ An và trên cả nước xin nghỉ bán. Ở Nghệ An, từ năm 2021, toàn tỉnh có hơn 20/681 cửa hàng xăng dầu dừng hoạt động. Từ đầu năm 2022 đến nay có 10 cửa hàng xăng dầu xin nghỉ.